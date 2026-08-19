Tuvākajā laikā Latviju sasniegs plašāka nokrišņu zona.
Sabiedrība
Šodien 14:33
Sinoptiķu prognoze: Latvijai tuvojas lietus un pērkona negaiss
Ceturtdien gan naktī, gan dienā Latvijā gaidāmi lietus mākoņi, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī valsti no dienvidrietumiem šķērsos plašāki nokrišņi - teritorijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un vietām veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi.
Dienā starp mākoņiem spīdēs saule un daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Rietumu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās piekrastē un vietām negaisa laikā sasniegs 15 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +17..+22 grādiem.
Rīgā brīžiem gaidāms lietus, dienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +14 grādi naktī un, uzspīdot saulei, līdz +21 grādam dienā.