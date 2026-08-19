Policija Augšdaugavas novadā "Opel" bagāžniekā atrod 160 000 kontrabandas cigarešu
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas šomēnes Augšdaugavas novadā aizturēja divus vīriešus, aizdomās par nelikumīgu akcīzes preču pārvadāšanu. Likumsargi automašīnas bagāžas nodalījumā konstatēja un izņēma 160 000 cigaretes bez akcīzes markām. Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
2026. gada 11. augustā, veicot operatīvos pasākumus, saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Augšdaugavas novadā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas apturēja automašīnu “Opel”, kuru vadīja 1989. gadā dzimis vīrietis. Likumsargi transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā konstatēja un izņēma 160 000 nelikumīgas cigaretes bez akcīzes markām.
Likumsargi notikuma vietā uz aizdomu pamata aizturēja 1989. gadā un 1980. gadā dzimušus vīriešus. Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu, turpinās izmeklēšana.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.