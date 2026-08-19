VIDEO: ko tagad darīt?! Kiberdrošības eksperts paskaidro, ko darīt pēc CSDD datu noplūdes
Pēc informācijas noplūdes, kas saistīta ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), iedzīvotājiem tuvākajā laikā jābūt īpaši uzmanīgiem, jo krāpnieki iegūtos datus var izmantot, lai radītu daudz ticamākus viltus e-pastus, īsziņas un telefona zvanus. Par to brīdina kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš.
Viņš Jauns.lv uzsver – tas, ka saņemtajā ziņā norādīts cilvēka vārds, automašīnas numurs vai cita precīza personiska informācija, vēl nenozīmē, ka ziņu tiešām nosūtījusi CSDD vai kāda cita iestāde.
Noplūdušie dati krāpniekiem ļauj personalizēt vēstījumus un tādējādi radīt cilvēkam iespaidu, ka saziņa ir īsta.
Strazdiņš norāda, ka personas kods pats par sevi parasti nav pietiekams, lai cilvēka vārdā paņemtu kredītu vai nekavējoties radītu finansiālus zaudējumus. Tomēr šo informāciju iespējams izmantot turpmākos krāpšanas mēģinājumos.
Eksperts stāsta, ka arī pats regulāri saņem nepamatotus “Smart-ID” autentifikācijas pieprasījumus no dažādām kredītiestādēm un citām vietnēm. Ja cilvēks šādu pieprasījumu apstiprina, viņš faktiski var dot krāpniekam iespēju autorizēties bankā vai citā pakalpojumā.
Tāpēc īpaši svarīgi ir nekad neapstiprināt “Smart-ID” pieprasījumu, kuru pats neesat uzsācis.
Strazdiņš arī iesaka telefonam un “Smart-ID” neizmantot vienādus PIN kodus.
Viņš saskāries ar gadījumiem, kad cilvēks, domājot, ka ievada telefona atbloķēšanas kodu, patiesībā ievadījis “Smart-ID” PIN un neapzināti apstiprinājis krāpnieka iniciētu darbību.
Eksperta ieskatā atšķirīgi kodi var palīdzēt izvairīties no šādām kļūdām.
Tāpat viņš iesaka rūpīgi pārskatīt “Smart-ID” paziņojumu iestatījumus, lai nejauši neapstiprinātu nepazīstamus pieprasījumus, un vienmēr pārbaudīt, kādai darbībai autentifikācija tiek prasīta.
Ja cilvēks jau ir apstiprinājis aizdomīgu pieprasījumu vai konstatējis, ka viņa dati izmantoti krāpniecībā, Strazdiņš aicina nekavējoties sazināties ar savu banku vai attiecīgo pakalpojuma sniedzēju un ziņot par notikušo Valsts policijai.
“Izmantojiet dažādus PIN kodus, atslēdziet paziņojumus, un, ja gadījumā ar jums kaut kas ir noticis, ziņojiet policijai. Ja varat, atsūtiet arī man un pastāstiet, kas ir noticis. Es ceru, ka nākotnē viss būs kārtībā,” izteicās eksperts.
Kā vēstīts, kiberuzbrukumā, kas CSDD skāra naktī no 7. augusta uz 8. augustu, iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Pēc vairāku amatpersonu aicinājuma atkāpties no amatiem šodien šādu lēmumu pieņēma gan CSDD valde, gan padome.
Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi.