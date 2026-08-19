Pēc CSDD kiberincidenta ekonomikas ministrs uzdod "Tet" un "Possessor" sagatavot ziņojumu; lems par tālāko rīcību
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis saistībā ar bezprecedenta kiberuzbrukumu Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) un masveida datu noplūdi pieprasījis paskaidrojumus no tehnoloģiju uzņēmuma "Tet" un valsts kapitāldaļu turētāja "Possessor". Jau šodien pēcpusdienā ministrs lems par tālāko rīcību.
Kā savā "X" (iepriekš "Twitter") kontā paziņojis ekonomikas ministrs, viņš uzdevis SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ("Possessor") valdei kopā ar "Tet" padomi nekavējoties sagatavot ziņojumu par uzņēmuma rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu.
Esmu uzdevis Possessor valdei kopā ar Tet padomi nekavējoties sagatavot ziņojumu par Tet rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu. Šodien plkst. 16.00 tikšos ar Possessor valdi un Tet padomi, lai lemtu par tālāko rīcību.— Viktors Valainis ZZS (@ViktorsValainis) August 19, 2026
Lai izvērtētu situāciju, šodien, 19. augustā, plkst. 16.00 Valainim ir ieplānota tikšanās ar "Possessor" valdi un "Tet" padomi. Sanāksmes laikā plānots iepazīties ar sagatavoto ziņojumu un lemt par turpmākajiem soļiem.
Jāatgādina, ka "Possessor" ir valsts kapitāldaļu turētājs, kas pārvalda valstij piederošo 51% "Tet" kapitāldaļu.
Krīt CSDD vadība, vērtē 9 miljonu līgumu
Kā portāls Jauns.lv ziņoja iepriekš, CSDD kiberuzbrukums izraisījis plašu rezonansi un novedis pie iestādes vadības nomaiņas. Pēc notikušā no amatiem atkāpusies gan CSDD padome, gan valde ar tās priekšsēdētāju Aivaru Aksenoku priekšgalā.
Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā. Tajā cita starpā tiks vērtēts arī CSDD līgums ar SIA "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu, par ko direkcija mēnesī maksājusi ievērojamu summu.
Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) dati liecina, ka 2022. gada februārī noslēgtā līguma summa CSDD atklātajā konkursā par IT infrastruktūras nodrošināšanu un pārvaldību ar "Tet" sākotnēji bija 8,989 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet vēlāk kopējā līgumsumma palielināta līdz 9,043 miljoniem eiro bez PVN. Kā apakšuzņēmēji piesaistīti arī "Corporate Systems" un "Kyndryl Latvia".
Kiberuzbrukumā, kas CSDD skāra naktī no 7. augusta uz 8. augustu, tika iegūti 1,2 miljonu fizisko cilvēku un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Kā apliecinājušas iesaistītās iestādes, informācija iegūta no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Lai gan kredītkaršu dati un kontaktinformācija nav noplūdusi, noziedznieku rokās nonākuši cilvēku vārdi, uzvārdi, personas kodi, adreses un auto reģistrācijas numuri.