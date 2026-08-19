Augusta nogalē notiks LNOB un Vanemuines teātra apmaiņas viesizrādes
Augusta nogalē notiks Latvijas Nacionālās operas un baleta un Igaunijas Nacionālā teātra Vanemuine (Tartu) apmaiņas viesizrādes. Šī programma veicinās Baltijas teātru sadarbību un radīs iespēju skatītājiem iepazīt kaimiņvalstīs tapušas operas un baleta izrādes.
Igaunijas Nacionālā teātra Vanemuine viesizrādes piedāvās iespēju vienā nedēļas nogalē piedzīvot divus atšķirīgus, bet vienlīdz augstvērtīgus skatuves mākslas darbus.
Čehu horeogrāfa Petra Zuskas radītā dejas, mūzikas un teātra izrāde Maza lūgšana. Veltījums Arvo Pertam Latvijas Nacionālajā operā būs skatāma 28. augustā. Iestudējums tapis, iedvesmojoties no pasaulslavenā igauņu komponista Arvo Perta mūzikas, un ir poētisks, garīgi piesātināts stāsts par cilvēka iekšējo pasauli – dzīvi un nāvi, mīlestību, ticību un cerību. Šajā uzvedumā satiekas deja, mūzika un aktierspēle, radot emocionāli spēcīgu un vizuāli izsmalcinātu pārdzīvojumu. Savukārt 29. augustā publiku gaida Georga Frīdriha Hendeļa opera Jūlijs Cēzars – viena no baroka operas spožākajām virsotnēm. Režisora Elmo Niganena iestudējumā šis stāsts par varu, intrigām un negaidītu mīlestību starp Kleopatru un Cēzaru iegūst dinamisku un teatrāli krāšņu skatuves veidolu. Šis iestudējums sniedz retu iespēju vienā operā dzirdēt trīs kontrtenoru balsis. Izrādes vizuālo tēlu veidojuši scenogrāfs Kristjans Suits un kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka. Abās izrādēs pie diriģenta pults stāsies Vanemuines teātra muzikālais vadītājs Risto Josts.
Latvijas Nacionālā opera un balets 25. un 26. augustā viesosies Vanemuines teātrī Tartu, kur izrādīs Gaetāno Doniceti operu Mīlas dzēriens un Edvarda Kluga baletu Carmina Burana ar Karla Orfa mūziku. Operā Mīlas dzēriens galvenās lomas dziedās Inga Šļubovska-Kancēviča, Mārtiņš Šmaukstelis, Rihards Mačanovskis, Rihards Millers un Agate Grīnhofa, savukārt baleta Carmina Burana solisti būs Elza Leimane un Antons Freimans. Abas izrādes diriģēs Mārtiņš Ozoliņš.
Biļetes uz Igaunijas Nacionālā teātra Vanemuine viesizrādēm Latvijas Nacionālajā operā var iegādāties LNOB kasēs un internetā: https://www.opera.lv/lv/repertuars/viesizrades/#events