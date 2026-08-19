Skaņdarbi, kas aizkustina, pārsteidz un mierina: baroka mūzikas vakars Rundāles pilī
Vai emocijas rodas prātā vai sirdī? Vai tās iespējams izskaidrot, vai vienīgi piedzīvot? Baroka laikmeta komponisti atbildes meklēja mūzikā, un arī apvienība “Džezbaroks” aicina pievienoties šim izziņas procesam 5. septembrī plkst. 18.00 Rundāles pils muzeja Baltajā zālē, kur notiks baroka mūzikas koncerts “Izskaidrot un izjust. Afekti un elementi”.
Baroka laikmeta mākslinieki uzskatīja, ka mūzika spēj ne vien atspoguļot cilvēka jūtas, bet arī tās vadīt. 17. un 18. gadsimta komponisti un mūzikas teorētiķi centās izprast, kā mūzika ietekmē cilvēka emocijas. Viņi pētīja intervālus, tonalitātes, ritmus un harmoniju, radot tā dēvēto afektu teoriju – vienu no nozīmīgākajiem baroka laikmeta estētikas sasniegumiem. Tā mudināja mūziku uzlūkot kā mākslas veidu, kas ne tikai skan, bet arī pārliecina, aizkustina, satrauc un mierina.
Koncertā šī ideja atbalsosies Rundāles pils arhitektūrā un interjeru mākslinieciskajā apdarē, kur simboli, proporcijas un alegorijas veido daudzslāņainu stāstu par cilvēku, mitoloģiju un uzskatiem. Klausītāji aicināti ne vien baudīt izcilu baroka mūziku, bet arī ieraudzīt tās saikni ar pils mākslas valodu.
Koncerta programmā skanēs itāļu baroka meistaru Džirolamo Freskobaldi, Andreas Falkonjēri, Frančesko Kavalli, Kristofaro Karezanas un Džovanni Antonio Pandolfi Mealli darbi. Viņu skaņdarbos līdzās liriskām melodijām un virtuozām instrumentālām kompozīcijām atklājas kontrastējoši afekti – mīlestība un ilgas, prieks un melanholija, rotaļīgums un dramatisms.
Apmeklētājiem pirms koncerta būs iespēja izmantot īpašo piedāvājumu – koncerta biļetes cenā (20 EUR) iekļauts arī Rundāles pils muzeja pamatekspozīcijas apmeklējums. Muzejs apmeklētājiem būs atvērts līdz plkst. 18.00, tādēļ aicinām ierasties laikus, lai pirms koncerta nesteidzīgi apskatītu ekspozīciju.
Koncertā muzicēs apvienība “Džezbaroks”: Lāsma Meldere-Šestakova – baroka vijole, Jānis Strazdiņš – balss, kahons, Jānis Rubiks – džeza kontrabass, Aigars Reinis – pozitīvs.
Koncertcikls “Sarunas pilī ar mūziku” veidots kā tematisks baroka mūzikas notikumu kopums mūsdienīgā interpretācijā, iedvesmojoties no Rundāles pils arhitektūras, interjeriem un dārza.
Tas papildina Rundāles pils muzeja kultūras piedāvājumu, veicinot baroka laikmeta mantojuma izzināšanu un piedāvājot apmeklētājiem daudzslāņainu māksliniecisko pieredzi autentiskā vidē.
Noslēdzošais koncertu cikla vakars notiks 21. novembrī.