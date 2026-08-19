Dienvidkurzemes uzņēmēji aicināti pieteikties darbam jaunā konsultatīvajā padomē
Dienvidkurzemes novada dome ir apstiprinājusi Dienvidkurzemes novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu un izsludina kandidātu pieteikšanos darbam padomē. Padomes izveides mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā un stiprināt sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem.
Uzņēmēju konsultatīvā padome ir pašvaldības izveidota konsultatīva institūcija ar padomdevēja tiesībām, kurā uzņēmēji un uzņēmēju organizāciju pārstāvji varēs iesaistīties novada attīstības jautājumu apspriešanā, sniegt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un pārstāvēt uzņēmēju intereses dialogā ar pašvaldību.
Padomes galvenie uzdevumi ir piedalīties attīstības plānošanas dokumentu pilnveidē, identificēt uzņēmējdarbības vides problēmas un rosināt risinājumus, izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi, veicināt uzņēmēju līdzdalību novada tēla veidošanā, kā arī sekmēt informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem un pašvaldību.
Padomē paredzētas 11 balsstiesīgu locekļu vietas. Tās sastāvā pēc iespējas nodrošinās dažādu nozaru pārstāvniecību, tostarp uzņēmēju biedrību, ražošanas, lauksaimniecības, amatniecības un mājražošanas, pakalpojumu, būvniecības un zvejniecības nozarēs strādājošajiem uzņēmējiem.
Par padomes locekļiem var kļūt uzņēmēji un uzņēmēju organizāciju pārstāvji, kuri saimniecisko darbību veic Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā. Padomes locekļi savus pienākumus pildīs brīvprātīgi un bez atlīdzības.
Kandidātu atlase notiks publiskas pieteikšanās kārtībā. Ja pieteikumu skaits pārsniegs padomē paredzēto vietu skaitu, kandidātu izvērtēšanā tiks ņemts vērā uzņēmuma darbinieku skaits, darbības apgrozījums, kā arī profesionālie sasniegumi un atzinība. Pieteikumus izvērtēs Dienvidkurzemes novada pašvaldības Tautsaimniecības komiteja, bet padomes sastāvu apstiprinās dome.
Pieteikumus gaidīsim no šā gada 1. septembra līdz 30. septembrim.
Kandidātiem jāiesniedz pieteikuma veidlapa:
- nosūtot to elektroniski uz pašvaldības e-pasta adresi pasts@dkn.lv,
- nosūtot uz pašvaldības E-adresi,
- klātienē, iesniedzot Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un Dienvidkurzemes novada pilsētu, pagastu un to apvienību pārvaldēs.
Informācija par pieteikšanos un pieteikuma veidlapa pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības informācijas kanālos, tīmekļvietnē www.dkn.lv, kā arī novada bibliotēkās un pagastu pārvaldēs.