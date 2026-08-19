Fotogrāfi aicināti parādīt Dienvidkurzemi savās fotogrāfijās
No 31. jūlija līdz 4. septembrim ikviens fotografēšanas entuziasts aicināts piedalīties fotokonkursā “Mana Dienvidkurzeme 2026”, savās fotogrāfijās atklājot Dienvidkurzemes novada skaistumu un daudzveidību dažādos gadalaikos.
Konkursa mērķis ir iemūžināt novada ainavas, sabiedrībā atpazīstamas vietas, kā arī interesantus dabas un arhitektūras objektus. Fotogrāfijā attēlotajai vietai vai objektam jāatrodas Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā.
Fotogrāfijas var iesniegt divās kategorijās:
- “Skaistie skati” – no zemes uzņemtas fotogrāfijas,
- “Drona skaistie skati” – ar dronu uzņemtas fotogrāfijas.
Katrs dalībnieks konkursam var iesniegt ne vairāk kā piecas paša uzņemtas fotogrāfijas JPG vai PNG formātā. Katrai fotogrāfijai jāaizpilda atsevišķa elektroniskā pieteikuma anketa, norādot autora vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un fotogrāfijas uzņemšanas vietu.
Konkursā atļauta mērena fotogrāfiju apstrāde, kas būtiski nemaina attēla saturu. Nav atļauts iesniegt ar mākslīgā intelekta rīkiem ģenerētus vai būtiski pārveidotus attēlus, kā arī fotogrāfijas, kas iegūtas no attēlu datubāzēm vai uzņemtas citas personas.
Iesniegtās fotogrāfijas katrā kategorijā atsevišķi vērtēs konkursa komisija, ņemot vērā darbu atbilstību tēmai, māksliniecisko kvalitāti, kompozīciju, vizuālo izteiksmību, oriģinalitāti un vietas atpazīstamību. Katrā kategorijā tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.
Fotokonkurss ir iespēja parādīt savu skatījumu uz Dienvidkurzemi, atklāt tās zināmās un mazāk iepazītās vietas un ar savām fotogrāfijām palīdzēt veidot novada vizuālo stāstu.
Fotogrāfijas konkursam var iesniegt līdz 2026. gada 4. septembrim.
Plašāka informācija, pieteikuma anketa un konkursa nolikums pieejams: https://www.dienvidkurzeme.travel/fotokonkurss/