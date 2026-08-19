Par kādu summu nu tirgos Latvijas iedzīvotāju datus? Elvisa Strazdiņa teiktais par CSDD kiber-misēkli uzdzen gan bailes, gan dusmas
Jauns.lv raidījuma “Jauns jautājums” ietvaros kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš padziļināti komentēja kiberuzbrukumu CSDD, kura rezultātā noplūduši 1,2 miljonu Latvijas iedzīvotāju dati. Atrast kaut ko pozitīvu viņa teiktajā par to, kas mūs sagaida ir ļoti grūti.
Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš sarunā ar Jauns.lv norādīja, ka šobrīd ir pāragri spriest par to, vai kiberuzbrukums CSDD bija mums nedraudzīgo valstu iniciēts un vainīgā noskaidrošana pat neesot prioritāte.
Daudz svarīgāks viņa ieskatā ir jautājums – kur šī izzagtā informācija par teju vai visām valsts mājsaimniecībām nonāks?
“Šie dati nonāks mums nedraudzīgu valstu rokās. Par to varam nešaubīties – tas ir faktiski garantējams. Šāda veida krāpniecība, piemēram, Krievijā ir ļoti, ļoti populāra,” pauda Strazdiņš.
Eksperts arī norādīja, ka īpaši sāpīgs šis uzbrukums varētu būt valsts amatpersonu kontekstā. Arī šie cilvēki ir CSDD datubāzēs: “Tas ir milzīgs risks. Ja pienāk tā saucamā “x stunda”, kura, es ceru, nekad nepienāks... nu, pirmie droni, tā teikt... var lidot tur, kur tos nomērķēt palīdz šādi iegūtie dati. Man pašam drīz ir jāveic transportlīdzekļa tehniskā apskate... godīgi pateikšu – cītīgi domāju par to, kā savus datus maksimāli nesniegt CSDD. Neuzskatu, piemēram, ka viņiem būtu jāzina, kur es dzīvoju.”
Kāda cena 1,2 miljonu valsts iedzīvotāju datiem varētu būt melnajā tirgū?
Runājot par to, ko noziedznieki varētu iesākt ar no CSDD traģiski vājajām sistēmām izzvejoto informāciju, aizrunājamies arī par šīs informācijas vērtību melnajā tirgū. Cik tad maksā vairāk nekā puses valsts iedzīvotāju privātā informācija, kuru nenosargāja valsts?
“Atkarīgs, protams, no pircējiem. Skaidrs, ka izpirkums, ja pieprasīs to, nebūs mazāks par summu, kuru iespējams dabūt, tirgojot šo apjomīgo guvumu melnajā tirgū, krāpniekiem, jebkuram citam, kas ieinteresēts. Visticamāk skatīsies, kur var dabūt vairāk. Varam apskatīties, kāda ir CSDD peļņa, tad, iespējams, var prasīt 1% no tās,” lēš Strazdiņš.
Saskaņā ar Firmas.lv datiem, kas ir publiski pieejami, CSDD apgrozījums pagājušajā gadā bija 68,228 miljoni eiro, kas ir par 8,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās 2,1 reizi – līdz 5,477 miljoniem eiro.
Mūsu privātums nekad vairs nebūs tādā drošībā, kā iepriekš, norāda eksperts, vienlaikus piebilstot, ka savulaik, tas, cik vāja un neaizsargāta šī iestāde ir kiberdrošības kontekstā, esot licis viņam neizpratnē domāt – “smieties vai raudāt” par situāciju?
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