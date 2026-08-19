“Tas ir nepieļaujami” - premjers ceļ trauksmi par amatpersonu deklarāciju pieejamību
Būtu ļoti nopietni jāpārdomā jautājums, kas saistīts ar amatpersonu deklarāciju brīvu pieeju, šodien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem pauda Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
"Tas ir nepieļaujami, ka šīs deklarācijas ir pieejamas publiski bez identifikācijas," teica Kulbergs. Pēc šīm deklarācijām var sasaistīt kādas amatpersonas ar viņu ģimenes locekļiem, un tas jau var būt bīstami, sprieda premjers.
Kulbergs ar Rinkēviču pārrunāja, ka, iespējams, nākotnē šai datubāzei varētu ļaut pieeju tikai identificējamām personām. Vienlaikus premjers uzsvēra, ka šobrīd par to nav pieņemts nekāds lēmums, tomēr par to esot vērts runāt.
Savukārt Rinkēvičs atzina, ka diskusija par amatpersonu deklarāciju publisku pieejamību parādās ik pa laikam. Prezidents uzsvēra, ka nav runa par to, ka būtu jāslēdz pieeja visiem datiem. Esot pilnīgi skaidrs, ka, piemēram, žurnālistiem jāsaglabā pilna pieeja datubāzei.
Tai pat laikā viņš uzsvēra, ka jautājums par konkrētu datubāzi vēl ir jāizrunā.
Valsts amatpersonas deklarācijas, kurās tiek uzrādīti amatpersonas ieņēmumi iepriekšējā gadā, uzkrājumi, parādsaistības, kā arī pirmās ģimenes locekļi un cita informācija, ir brīvi pieejama Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē, kuras pieejai nav nepieciešama nekāda veida autorizācija.