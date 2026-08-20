Daugavpilī pieejamas bezmaksas cigun nodarbības.
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Šodien 14:53
Daugavpilī aicina bez maksas apgūt cigun - sākta jaunu grupu komplektēšana
Daugavpils iedzīvotāji aicināti pieteikties bezmaksas cigun nodarbību ciklam. Jaunu grupu komplektēšana jau ir sākusies, un nodarbības piemērotas ikvienam interesentam neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības, informē Daugavpils pašvaldībā.
Cigun ir sena ķīniešu vingrošanas prakse, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta pareizai elpošanai, mierīgām un plūstošām kustībām, kā arī ķermeņa un prāta līdzsvaram. Regulāra vingrošana palīdz uzlabot pašsajūtu, stiprināt nervu sistēmu, veicināt muskuļu un skeleta sistēmas darbību un uzturēt fizisko aktivitāti ikdienā.
Daugavpilī nodarbības notiks trīs grupās:
- Pirmā grupa – otrdienās plkst. 10.00, 18. Novembra ielā 197V;
- Otrā grupa – trešdienās plkst. 18.30, Ģimnāzijas ielā 27;
- Trešā grupa – piektdienās plkst. 10.00, Ģimnāzijas ielā 27.
Dalība nodarbībās ir bez maksas. Pieteikties un saņemt papildu informāciju iespējams, zvanot Lidijai pa tālruni 26474805 katru dienu no plkst. 14.00 līdz 15.00.