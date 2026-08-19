Tikko uzstādīta un jau sadauzīta: vandāļi posta jauno pieturu Daugavpilī
Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde (KSP) informē, ka pagājušās nedēļas nogalē vairākās sabiedriskā transporta pieturvietās Jaunajā Forštatē un tās apkārtnē tika konstatēti vandālisma gadījumi. Informācija par pilsētas infrastruktūras bojājumiem nodota policijai.
Pašvaldība vēsta, ka naktī uz 14. augustu Piekrastes ielā Jaunajās Forštates apkaimē sadauzīti nesen uzstādītās autobusu pieturvietas “Raipoles iela” nojumes stikla paneļi. Šī nojume nesen uzstādīta zemes nomas līguma starp pašvaldību un SIA "JCDecaux Latvija" ietvaros. Līgums paredz sabiedriskā transporta pieturvietās uzstādīt un uzturēt 57 nojumes, projekta īstenošana vēl turpinās.
15. augusta naktī tika bojāta autobusu pietura Vidzemes ielā, kuru uztur KSP. Šajā gadījumā bojājums nodarīts pašvaldībai, un paviljona atjaunošanas izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta. Tajā pašā naktī tika nogāzta biotualete blakus tramvaja pieturai “Latvijas maiznieks” Jāņa ielā.
Informāciju par vandalisma gadījumiem KSP ir nodevusi Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai, kā arī Valsts policijai, uzsākts kriminālprocess. Pievēršot pastiprinātu uzmanību sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pašvaldības policija izmantos pārvietojamās videonovērošanas kameras, kā arī pastiprinās patrulēšanu.
Šāds nodarījums ir kvalificējams pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas kā svešas mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana. Par to var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Pēc vainīgo personu noskaidrošanas tām būs jāatlīdzina arī radītie zaudējumi. Viena stikla paneļa nomaiņa izmaksā aptuveni 200 eiro, savukārt vienā paviljonā atrodas divi līdz četri šādi paneļi.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un saudzīgi izturēties pret publisko infrastruktūru, kā arī nekavējoties ziņot par pamanītajiem bojājumiem vai vandalisma gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 65421500.