Līdumniekos ar vērienu svinēs Bērtuļa dienu
Sestdien, 22. augustā, visi tiek sirsnīgi aicināti uz Bērtuļa dienas svinībām Līdumniekos, kur visas dienas garumā gaidāma daudzveidīga un plaša svētku programma.
Svētku norise:
Plkst. 12.00 Aizpūres Romas katoļu draudzes baznīcā norisināsies Svētā Mise, kurai sekos garīgās mūzikas koncerts “Pretī gaismai”. Koncertā muzicēs Edijs Strušels (klavieres), Ilva Ešenvalde (saksofons) un Anna Guba (vokāls).
Plkst. 13.30 notiks Kapusvētki Aizpūres kapsētā.
Plkst. 14.00 parka teritorijā sporta entuziastus pulcēs pludmales volejbola turnīrs “Bērtuļa kauss 2026”.
No plkst. 17.00 turpat parka teritorijā bērnus iepriecinās radošas un jautras aktivitātes. Plkst.
18.00 durvis vērs mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kā arī darbosies radošas un jautras aktivitātes bērniem.
Plkst. 19.00 Līdumnieku estrādē būs iespēja noskatīties Isnaudas amatiertēatra izrādi – R. Zariņa “Kolhoza stuosti”.
Plkst. 20.00 estrādē izskanēs krāšņs koncerts, kurā uzstāsies amatiermākslas kolektīvi un Aldis Kise ar koncertstāstu “Mūžu izdziedāt...”.
Plkst. 22.00 - zaļumballe, kurā par lielisku atmosfēru un dejām gādās Ainārs Lipskis.