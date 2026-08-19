Spraiga cīņa starp 22 komandām: zināmi Augšdaugavas jauniešu sporta festivāla uzvarētāji
14. augustā, Višķu stadionu pieskandināja Augšdaugavas novada jauniešu sporta festivāls, kas kļuva par īstiem svētkiem visiem aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida piekritējiem
Kā informēja pašvaldībā, pasākums vienkopus pulcēja 22 komandas no visa Augšdaugavas novada, apliecinot jauniešu vēlmi lietderīgi pavadīt laiku, pierādīt savas spējas un stiprināt kopienas garu.
Festivāla dalībnieki sacentās daudzveidīgās disciplīnās, kurās bija iespēja apliecināt savas spējas ne tikai individuālajos sporta veidos, bet arī prasmi strādāt komandā. Lielu interesi raisīja netradicionālie sporta veidi – jaunieši azartiski iesaistījās lielajā stafetē, mērojās spēkiem bumbiņu kāpņu stafetē, kā arī demonstrēja precizitāti un atjautību, ceļot torni no lielām kastēm un apgūstot golfdartu.
Spraigā cīņā starp 22 komandām pārākie izrādījās komanda "Saliena", izcīnot pirmo vietu. Godpilno otro vietu sīvā konkurencē ieguva komanda "Naujenes lāči", savukārt trešajā vietā ierindojās komanda "Silene".
Jauniešu sporta festivālā varēja ne tikai fiziski izkustēties, bet arī iegūt vērtīgu pieredzi – festivāla ietvaros norisinājās sporta speciālista Aivja Romanovska izglītojošā lekcija par fizisko aktivitāšu veicināšanu, kas ir pamats pilnvērtīgam un aktīvam dzīvesveidam.
Jauniešu sporta festivālu organizēja biedrība “Z-Puzzle” sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.1.2.2/1/24/I/034 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā" ietvaros.