Tirgotāju asociācija piedāvā risinājumu "Mere" krīzē
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) ir saņēmusi oficiālu Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) skaidrojumu, kas sniedz skaidru juridisko mehānismu sankcionētā veikalu tīkla "Mere" iesaldēto aktīvu un preču atbrīvošanai. Kopējais vietējo piegādātāju neapmaksāto preču un iesaldēto apgrozāmo līdzekļu apjoms šobrīd jau pārsniedz 1 815 000 eiro.
FID savā atbildē ir oficiāli apstiprinājis, ka sankciju piemērošana neatceļ uzņēmuma saistības pret piegādātājiem un darbiniekiem. Dienests norāda, ka ātri bojājošos pārtiku drīkst nodot labdarībai bez atsevišķas FID atļaujas saņemšanas, savukārt iesaldēto finanšu līdzekļu novirzīšanai parādu segšanai procesuāli efektīvākais risinājums ir uzņēmuma vadībai vērsties FID ar vienotu, konsolidētu maksājumu iesniegumu.
Aicina Finanšu ministriju novērst 25% UIN slazdu
LTA prezidents Henriks Danusēvičs norāda, ka pašlaik krīzē cietušajiem Latvijas ražotājiem degošs ir nodokļu politikas jautājums. Ja piegādātāji būs spiesti šos iesaldētos 1,82 miljonus eiro norakstīt zaudējumos, spēkā esošais regulējums šos bezcerīgos parādus vēlāk apliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), kas uzņēmējiem radīs papildu un nepamatotu 25% nodokļu slogu no neatgūtās summas.
LTA šodien ir nosūtījusi oficiālu vēstuli Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ar aicinājumu ieviest tiesisku moratoriju vai nodokļu atvieglojumus šīs krīzes skartajiem ražotājiem, atļaujot šos parādus starptautisko sankciju dēļ atzīt par nepārvaramu varu (force majeure) un norakstīt izdevumos bez UIN piemērošanas.
Piedāvā koordināciju pārtikas nodošanai labdarībai
Tā kā FID ir apliecinājis, ka derīguma termiņa beigām tuvojošās preces vairs nav uzskatāmas par iesaldējamiem resursiem un to ziedošanai individuālas atļaujas nav vajadzīgas, LTA ir vērsusies pie Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Ministru prezidenta Andra Kulberga ar gatavu sadarbības plānu. LTA jau ir uzrunājusi lielākās Latvijas labdarības organizācijas, tostarp Pārtikas banku "Paēdušai Latvijai", un reģionālās dzīvnieku patversmes, kuras ir oficiāli pieteikušās un izteikušas gatavību šos produktus pieņemt. LTA aicina MERE vadību uzrunāt PVD deleģēt inspektoru kopīgai un koordinētai noliktavu durvju atvēršanai, lai tiesiski fiksētu preču nodošanu un novērstu pārtikas izšķērdēšanu.
Vienlaikus LTA ir vērsusies pie zvērinātu advokātu biroja, lai gūtu oficiālu apstiprinājumu neoficiālajai informācijai par SIA "LATPRODUKTI" interešu pārstāvību un aicinātu advokātus kā pilnvarotās personas parakstīt FID pieprasīto konsolidēto iesniegumu Latvijas piegādātāju parādu atmaksai.
"Mēs piedāvājam valsts institūcijām un tiesiskajiem pārstāvjiem konstruktīvu un absolūti korektu sadarbību. FID ir iedevis skaidru juridisko ietvaru, un LTA ir gatava nodrošināt centralizētu tehnisko un datu koordināciju, lai aizsargātu Latvijas ražotājus, saglabātu darba vietas reģionos un nodrošinātu tiesisko loģiku," uzsver LTA prezidents Henriks Danusēvičs.