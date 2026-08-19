VIDEO: policija izjauc no cietuma organizētu plānu aplaupīt un smagi piekaut vīrieti
Šovasar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi aizturēja divas personas, kas bija ieradušās pie kāda vīrieša nolūkā viņu aplaupīt un smagi piekaut. Aizdomās turētie bija bruņojušās ar metāla caurulēm. Noskaidrots, ka šo noziegumu organizējis trešais grupas dalībnieks no cietuma. Arī pārējie aizdomās turētie šobrīd ir ievietoti ieslodzījuma vietā.
2026. gada 22. aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja likumsargi uzsāka izmeklēšanu par iespējamu psihotropo vielu – amfetamīna, glabāšanu realizācijas nolūkā un realizāciju organizētā grupā, kā arī par saziņas līdzekļu izmantošanu ieslodzījuma vietā.
Izmeklēšanas laikā tika iegūta informācija par to, ka organizēta grupa trīs personu sastāvā šī gada jūnijā gatavojās aplaupīt kādu personu, plānojot nodarīt tai smagus miesas bojājumus. Noziegumu organizēja 1982. gadā dzimis vīrietis, atrodoties cietumā, kur izcieš brīvības atņemšanas sodu par narkotisko vielu nelikumīgu apriti, neatļautu šaujamieroču iegādāšanos un glabāšanu, kā arī transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē.
Organizators ne tikai pasūtīja kādas personas aplaupīšanu, bet arī brīvībā esošajiem diviem līdzdalībniekiem, kuri dzimuši 1999. un 1984. gadā, deva skaidrus norādījumus, ka potenciāli cietušajai personai ir jānodara smagi miesas bojājumi – “sasitot tai galvu” un “salaužot”.
Tāpat organizētājs iedeva saviem līdzdalībniekiem visu viņam zināmo informāciju par aplaupāmo personu – dzīvesvietas adresi, dienas ritmu u. c. Policija noskaidrojusi ka nozieguma motīvi bijusi personiska atriebība un mantkārība, organizētājs bija labi pazīstams ar apdraudēto personu.
Likumsargi veica nepieciešamās izmeklēšanas un procesuālās darbības, kā rezultātā 2026. gada 4. jūnijā aizturēja divus organizētās grupas dalībniekus – 1999. un 1984. gadā dzimušos vīriešus, kas atradās brīvībā, un, pildot organizētāja norādes, bija sagatavojušies plānotai personas aplaupīšanai, un ar šo mērķi bija ieradušies pie personas dzīvesvietas.
Jāpiebilst, ka, ierodoties pie personas dzīvesvietas, viens no grupas dalībniekiem uzvilka sejas masku, bet otrs sagatavoja divas metāliskas caurules un pārsēdās ar tām automašīnas aizmugurējā sēdvietā, noslēpjoties aiz automašīnas stikla tonējuma. Uzreiz pēc tam, lai izslēgtu mazāko risku apdraudētās personas dzīvībai un veselībai, policisti abas personas aizturēja.
2026. gada 5. jūnijā divi organizētās grupas dalībnieki (1999. gadā dzimis vīrietis un 1984. gadā dzimis vīrietis) tika atzīti par aizdomās turamajiem saskaņā ar Krimināllikuma 15. panta trešo daļu un Krimināllikuma 176. panta trešo daļu – par sagatavošanos izdarīt laupīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Savukārt, organizētājs papildus tika atzīts par aizdomās turēto saskaņā ar Krimināllikuma 309. panta otro daļu – par neatļautu saziņas līdzekļu ienešanu vai glabāšanu ieslodzījuma vietā.
2026. gada 18. augustā organizētās grupas dalībnieks (1984. gadā dzimis vīrietis) papildus atzīts par aizdomās turamo par Krimināllikuma 253. panta pirmajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšanu – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt.
2026. gada 5. jūnijā abiem organizētās grupas dalībniekiem ar Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesneses lēmumu tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Visi organizētās grupas dalībnieki jau iepriekš ir nonākuši Valsts policijas redzeslokā par noziegumiem, kas saistīti ar nelikumīgu narkotisko un/vai psihotropo vielu apriti, laupīšanu, miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī vēl citiem noziegumiem.
Likumsargi izsaka pateicību Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām par sadarbību un sniegto atbalstu!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.