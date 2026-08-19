Sinoptiķi brīdina par lietainu nedēļas nogali, bet nākamnedēļ Latvijā iespējams sausāks laiks
Šonedēļ laikapstākļus Latvijā turpinās noteikt ciklonu darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons un sausāks laiks, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajās diennaktīs brīžiem gaidāms lietus un brīžiem spīdēs saule. Vietām līs stipri un dārdēs pērkons, kā arī īslaicīgi pastiprināsies vējš.
Sestdien no dienvidiem nāks ciklons, kas atnesīs stipru lietu plašā teritorijā, bet prognozes par ciklona virzību pagaidām ir dažādas, - iespējams, lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju.
Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra naktīs būs +9..+16 grādi, maksimālā temperatūra dienas laikā sasniegs vidēji +17..+23 grādus. Nākamnedēļ netiek prognozētas krasas temperatūras izmaiņas.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā, līdzīgi kā šonedēļ, gaidāma vienu vai divus grādus zemāka par normu, nokrišņu daudzums varētu būt mazāks nekā parasti augusta beigās. Septembrī gan temperatūra, gan nokrišņu daudzums prognozēts tuvu daudzu gadu vidējiem rādītājiem.