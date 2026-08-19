CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzraugošais uzņēmums "Tet" nekonstatēja kiberuzbrukumu, skaidro Aksenoks
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūru uzraugošais uzņēmums "Tet" nekonstatēja kiberuzbrukumu, trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks.
Viņš skaidroja, ka CSDD ir noslēgts līgums ar telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmumu SIA "Tet" uz pieciem gadiem, saskaņā ar kuru "Tet" nodrošina CSDD infrastruktūru, kā arī šīs infrastruktūras apkalpošanu un nepārtrauktu uzraudzību, tostarp nodrošina gan ugunsmūri, gan arī incidentu monitoringu, tomēr brīdī, kad notika kiberuzbrukums, CSDD no "Tet" nesaņēma nekādu ziņu. Šobrīd līgumam rit piektais gads.
"Neviens par to nezināja, lai gan tā bija viņu ["Tet"] atbildība. Mēs maksājam lielu naudu šim uzņēmumam katru mēnesi par šo uzraudzību," teica Aksenoks, piebilstot, ka uzbrukumu atklāja paši CSDD speciālisti un pāris stundu laikā uzbrukums tika slēgts.
Aksenoks arī sacīja, ka vēlāk CSDD sazinājās ar "Tet", taču kompānija nebija konstatējusi uzbrukumu.
Savukārt, runājot par to, ka CSDD nav izvēlējusies noslēgt līgumu ar IT drošības incidentu novēršanas institūciju "Cert.lv" par sensoru izvietošanu, Aksenoks norādīja, ka tas neatbilst patiesībai.
"Tā nav taisnība," sacīja Aksenoks, skaidrojot, ka šāds līguma piedāvājums bija jānosūta oficiāli lietvedībā vai jāinformē CSDD valde, taču šajā gadījumā kāda no "Cert.lv" darbiniecēm bija komunicējusi ar CSDD kiberdrošības speciālistu un viņam nosūtījusi līguma projektu. Attiecīgais CSDD darbinieks, kurš šobrīd uzņēmumā vairs nestrādā, bija uzdevis papildus jautājumus, taču atbildes uz šiem jautājumiem no "Cert.lv" nav saņemtas. "Viss jau būtu labi, bet valde par to nezināja neko. Tā bija vienkārši divu darbinieku e-pasta apmaiņa," teica Aksenoks.
"Man ļoti žēl, ka šis līgums nebija piedāvāts mums normālā lietvedības veidā. Mēs nekad no tā nebūtu atteikušies," pauda CSDD valdes priekšsēdētājs.
Viņš arī uzsvēra, ka attiecīgais līgums šobrīd ir nosūtīts "Cert.lv" parakstīšanai.
Tāpat Aksenoks minēja, ka kiberuzbrukumā nav noplūduši ne klientu telefona numuri, ne e-pastu adreses.
Jau ziņots, ka naktī no 7. augusta uz 8. augustu CSDD notika kiberuzbrukums. Šajā kiberuzbrukumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Pēc "Cert.lv" vēstītā, uzbrukums noticis, izmantojot ievainojamību internetam pieejamā CSDD sistēmā.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) norādīja, ka CSDD valdei un padomei būtu jāuzņemas pilna atbildība par notikušo, tādēļ viņš uzdevis satiksmes ministram vērtēt amatpersonu atbilstību ieņemamajiem amatiem. Premjers arī neizslēdza, ka uzbrukums varētu būt bijis ārvalsts īstenots hibrīduzbrukums Latvijas kritiskajai infrastruktūrai.
Attiecīgi satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Ministrs ir ierosinājis dienesta pārbaudi, kas ir jāveic saīsinātā laikā, un pārbaudes rezultātiem jābūt iesniegtiem ministram septembra sākumā.
"Tet" pieder valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor") personā (51%) un telekomunikāciju kompānijas "Telia Company" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%).
"Telia" ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, AS "Latvenergo" un AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) par visu tai piederošo "Tet" un SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) akciju pārdošanu. LMT kapitālā "Telia Company" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding" pieder 49%, kamēr pa 23% daļu pieder "Tet" un LVRTC, bet 5% - "Possessor".
Pēc "Telia" piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes visām darījumā iesaistītajām pusēm - "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un stratēģiskajam investoram - varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām.
"Tet" koncerns 2025. gadā strādāja ar 302,854 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,8% mazāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa pieauga par 14,2% un bija 20,587 miljoni eiro. Savukārt paša "Tet" apgrozījums pērn bija 191,667 miljoni eiro, kas ir par 3,4% vairāk nekā 2024. gadā, kamēr uzņēmuma peļņa pieauga par 49,5% un sasniedza 18,375 miljonus eiro.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.