Aksenoks gatavs atstāt CSDD valdes priekšsēdētāja amatu
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks ir gatavs atstāt amatu pēc notikušā kiberuzbrukuma izmeklēšanas.
Aksenoks trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja, ka vēlas, lai kiberuzbrukums tiktu izmeklēts atbilstoši satiksmes ministra uzdotajam.
"Esmu gatavs arī atstāt šo darbu, bet vispirms es tomēr gribētu, pirmkārt, šo izmeklēšanu un, otrkārt, darīt visu, lai es varētu palīdzēt tālāk novērst šādas lietas," sacīja Aksenoks, paužot, ka ļoti labprāt iesaistītos un palīdzētu šajā izmeklēšanā.
"Es nenoliedzu, ka tā patiešām bija mūsu atbildība," sacīja Aksenoks, atzīstot, ka sekas no šī kiberuzbrukuma ir smagas.
Viņš arī pauda, ka "nevar aiz sevis aizcirst durvis un aiziet".
"Domāju, ka es pēc tam noteikti pārtraukšu darbu," sacīja CSDD valdes priekšsēdētājs, uzsverot, ka vispirms vēlas padarīt to, kas šobrīd ir nepieciešams.
Jau ziņots, ka naktī no 7. augusta uz 8. augustu CSDD notika kiberuzbrukums. Šajā kiberuzbrukumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Pēc "Cert.lv" vēstītā, uzbrukums noticis, izmantojot ievainojamību internetam pieejamā CSDD sistēmā.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) norādīja, ka CSDD valdei un padomei būtu jāuzņemas pilna atbildība par notikušo, tādēļ viņš uzdevis satiksmes ministram vērtēt amatpersonu atbilstību ieņemamajiem amatiem. Premjers arī neizslēdza, ka uzbrukums varētu būt bijis ārvalsts īstenots hibrīduzbrukums Latvijas kritiskajai infrastruktūrai.
Attiecīgi satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Ministrs ir ierosinājis dienesta pārbaudi, kas ir jāveic saīsinātā laikā, un pārbaudes rezultātiem jābūt iesniegtiem ministram septembra sākumā.