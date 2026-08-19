Atlaistais Ukrainas aizsardzības ministrs Fedorovs aicina rīkot vēlēšanas
Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, otrdien aicināja nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ.
Ukraina ieviesa karastāvokli, kad 2022. gada februārī sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, un karastāvokļa laikā ir aizliegts rīkot vēlēšanas.
Fedorovs otrdien platformā "Youtube" publicētā video aicināja nepieļaut to, ka Krievija nosaka, kad ukraiņi atkal varēs ievēlēt savas varas iestādes.
"Mums jāatbild uz fundamentālu jautājumu: kā jāfunkcionē valstij, ja karš ilgst gadiem? Un nākamais - ja karš ilgs vēl gadu, divus, vai trīs? Vai Krievija var faktiski iegūt tiesības noteikt, kad ukraiņi atkal varēs ievēlēt savu varu? Esmu pārliecināts, ka nē. Demokrātija nevar būt Krievijas ķīlniece," sacīja Fedorovs.
Eksministrs sacīja, ka Ukrainai jāatrod likumīgs, drošs un reālistisks mehānisms, kas ļaus atjaunot pilnvērtīgu demokrātisko procesu pat ieilguša kara apstākļos.
"Tas ir sarežģīti. Ir jānodrošina balsstiesības karavīriem, miljoniem ukraiņu ārzemēs, cilvēkiem piefrontes reģionos. Ir jāgarantē vēlēšanu procesa drošība, institūciju neatkarība un uzticamība rezultātiem. Tomēr sarežģīti nenozīmē neiespējami. Ukraina jau daudzreiz darījusi to, ko pasaule uzskatīja par neiespējamu," sacīja Fedorovs.
"Ir sevišķi bīstami, kad sabiedrībai rodas sajūta, ka galvenais kritērijs cilvēka iecelšanai [amatā] ir nevis viņa profesionalitāte, nevis rezultāts un nevis spēja mainīt valsti, bet personīga lojalitāte sistēmai," teica Fedorovs.
"Tā nevar funkcionēt mūsdienīga valsts. Un vēl jo vairāk tā nevar funkcionēt valsts, kas karo par savu eksistenci. Mums jārunā par korupciju - nevis tāpēc, ka tas ir modes vārds, bet tāpēc, ka kara laikā korupcija iegūst pavisam citu nozīmi," sacīja Fedorovs.
Fedorovs, kurš janvārī tika iecelts par aizsardzības ministru, mēģināja reformēt armiju, kuru skāruši skandāli saistībā ar korupciju, aprīkojuma trūkumu, patvaļīgu prombūtni, izturēšanos pret jauniesauktajiem un nepopulāriem mobilizācijas pasākumiem.
Viņa atcelšana no amata jūlijā izprovocēja protestus, kas pastiprināja spiedienu uz prezidentu Volodimiru Zelenski. Prezidents pēc tam atcēla no amata Bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski, kuram bija nesaskaņas ar Fedorovu.
Fedorovs šajā video neizteicās par saviem politiskajiem plāniem, bet ir vairākkārt paziņojis, ka viņš atgrieztos valdībā tikai kā aizsardzības ministrs.
Aizsardzības ministra portfeli ir saņēmis drošības dienesta ierēdnis Jevhenijs Hmara, kuram līdz šim nav bijis nekādas politiskās karjeras.
Trešdienas rītā pie Ukrainas parlamenta ēkas Kijivā ir paredzēta jauna demonstrācija Fedorova atbalstam, pavēstīja viņa atbalstītājs un bijušais padomnieks Serhijs Sternenko.