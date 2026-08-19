Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss
Foto: Kaspars Nordens/LETA
Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss.
Sabiedrība

Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.

Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām ...

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +19..+23 grādi.

Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs neliels rietumu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +21..+22 grādiem.

Laikapstākļus nosaka pazemināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1000-1004 hektopaskāli jūras līmenī.

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