Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss.
Sabiedrība
Šodien 07:00
Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss
Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +19..+23 grādi.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs neliels rietumu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +21..+22 grādiem.
Laikapstākļus nosaka pazemināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1000-1004 hektopaskāli jūras līmenī.