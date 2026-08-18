Karma panāk ātri: zaglis Brasā aizminas ar svešu velosipēdu un jau pēc brīža apgāžas
Gaišā dienas laikā, neviena netraucēts, kāds garnadzis Rīgā pamatīgi aptīrījis Indrānu ielas nama kāpņu telpu – vispirms noskatījis velosipēda detaļas, pēc tam instrumentu kasti un beigās aizminies arī ar pašu divriteni. Tiesa, bēgšana nav izvērtusies tik veikli kā zādzība...
Indrānu ielas nama videonovērošanas kameras fiksējušas zagli rosāmies ēkas kāpņu telpā. Vispirms vīrietis pirmajā stāvā piesavinājies bērna velosipēda detaļas, bet pēc tam devies augstāk, meklējot vēl ko vērtīgu. Pēc dažām minūtēm viņš lejā atgriezies jau ar instrumentu kasti rokās, taču ar to nav bijis gana – vēl pēc brīža garnadzis nolēmis līdzi aizvest arī velosipēdu.
"Trenēts zaglis, ar vienu roku viņš noņēma lukturīti nost, bez problēmām," TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta Jānis, kurš ticis apzagts.
Zaglim savu nodomu izdevās īstenot bez lieliem šķēršļiem – namā pašlaik norit remontdarbi, tādēļ ārdurvis tiek turētas atvērtas. Turklāt ne Jānis, ne citi kaimiņi gaišā dienas laikā svešinieka rosīšanos nepamanīja. Par notikušo apzagtie iedzīvotāji uzzināja tikai pēc pāris stundām, kad pārskatīja videonovērošanas kameru ierakstus.
Jānis stāsta, ka par nelūgto viesi kaimiņi sākuši spriest nama dzīvokļu īpašnieku kopējā čatā, kur kāda iedzīvotāja bija paziņojusi par notikušo. Tad arī pamazām atklājies nozagtā apmērs – Jānim pazudusi instrumentu kaste, bet viņa meitas velosipēdam noņemtas vairākas lietas, tostarp lukturītis un slēdzene. Jānis pieļauj, ka zaglis labi zinājis, kurā laikā cilvēki ir darbā, turklāt remontdarbus varējis izmantot kā aizsegu, jo šādā situācijā svešinieks mājā tik viegli neizraisa aizdomas. Viņa ieskatā garnadzis rīkojies visai profesionāli.
Iespējams, zagšanas lietās vīrietim pieredzes netrūkst, taču ar braukšanas prasmēm veicies krietni sliktāk. Pametot ēku ar sazagto mantu, viņš jau pēc pavisam neilga ceļa piedzīvoja neveiksmīgu kritienu. Tālu garnadzis netika – netālu esošās automazgātavas stāvlaukumā viņš ar velosipēdu apgāzās. Tiesa, kritiens viņu ilgi neaizkavēja: vīrietis piecēlās, savāca mantas, atkal sēdās uz divriteņa un neviena netraucēts aizbrauca. Savukārt Jānis atzīst, ka šaubās, vai par notikušo vispār ir vērts ziņot policijai.
Kā stāsta vietējie, šo vīrieti apkaimē aizdomīgi rosāmies manījuši jau iepriekš. Tāpēc Brasas iedzīvotāji aicināti būt uzmanīgi un velosipēdus turēt droši aizslēgtus – citādi garnadzis tos var ne vien aizvest, bet neveiksmīgas bēgšanas laikā arī apskādēt.