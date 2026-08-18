Imantā izdomāts viltīgs triks, kā izmānīt naudu no cilvēkiem pie taromātiem
Neparasta situācija pie kāda “Rimi” taromāta izraisījusi plašas diskusijas sociālajos tīklos. Kāda rīdziniece brīdina citus iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt taromāta ekrānu pirms pudeļu nodošanas – pretējā gadījumā par nodoto taru pienākošā summa varot nonākt pie iepriekšējā lietotāja.
Par piedzīvoto sieviete pastāstījusi “Facebook” grupā “Zolitūde Inc. / Золитуде”.
Pēc ieraksta autores stāstītā, pirms viņas pie taromāta atradusies kāda sieviete, kura nodevusi vienu pudeli un pēc tam aizgājusi, nepabeidzot iesākto darbību.
“Neko nenojaušot, iegājām pēc viņas un sākām nodot savas pudeles. Izrādījās, ka sesijai jau bija piesaistīts citas personas elektroniskais čeks, un rezultātā mūsu pudeles par diezgan ievērojamu summu tika ieskaitītas viņas elektroniskajā čekā,” raksta rīdziniece.
Pēc notikušā viņai radušās aizdomas, vai tas tiešām bijis nejaušs pārpratums.
Ieraksta autore pieļauj teorētisku scenāriju – cilvēks varētu noskatīt pircējus, kuri uz taromātu dodas ar lielu daudzumu depozīta iepakojumu, īsi pirms viņiem nodot vienu pudeli un aiziet, atstājot savu sesiju nepabeigtu. Ja nākamais cilvēks nepamana, ka iepriekšējā darbība vēl turpinās, viņa nodotās taras vērtība var tikt pieskaitīta jau esošajam elektroniskajam čekam.
Vienlaikus pati ieraksta autore uzsver, ka neapgalvo – konkrētā sieviete būtu apzināti veikusi krāpniecību. To, vai notikušais bijis nejaušība vai apzināta rīcība, būtu jānoskaidro veikalam un atbildīgajiem dienestiem.
Pēc rīdzinieces teiktā, viņa nekavējoties vērsusies pie veikala administrācijas. Ieraksta autore apgalvo, ka administrators esot norādījis – līdzīga situācija notikusi jau iepriekš, tostarp ar kādu vīrieti. Tāpat viņai esot sacīts, ka konkrētā sieviete nedēļas laikā veikala videonovērošanas kamerās pamanīta divas reizes.
Notikušais izraisījis asas diskusijas arī komentāros. Daļa grupas dalībnieku atzina, ka par šādu iespēju iepriekš nemaz nebija iedomājušies.
“Paldies par informāciju. Pat prātā neienāktu šāda doma!” raksta kāda komentētāja.
Citi savukārt ir daudz skeptiskāki un norāda, ka taromāta ekrānā esot redzams, vai iepriekšējā sesija ir pabeigta.
“Jābūt uzmanīgam – ekrānā ir skaidri redzams, kad sesija nav pabeigta un kad ir,” norāda kāda diskusijas dalībniece, piebilstot, ka šāds paņēmiens teorētiski varētu nostrādāt tikai tad, ja nākamais cilvēks nepievērš uzmanību tam, kas redzams ekrānā.
Arī citi aizrāda, ka pirms pudeļu ievietošanas būtu loģiski pārliecināties, vai iepriekšējā lietotāja darbība ir noslēgta.
Vairāki komentētāji vienlaikus kritizējuši ieraksta autores lēmumu publiskot konkrētās sievietes fotogrāfiju, norādot, ka bez pierādījumiem viņu nevajadzētu saukt par krāpnieci.
Pati ieraksta autore arī uzsver, ka viņas mērķis esot brīdināt citus, nevis pasludināt kādu par vainīgu.
“Cik vēl cilvēku varēja nonākt līdzīgā situācijā, kad viņu pudeles tika ieskaitītas svešā elektroniskajā čekā, bet viņi to nepamanīja, neiedziļinājās un vienkārši aizgāja?” viņa vaicā.