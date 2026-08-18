“Šis ir skandalozi.” JV frakcijas vadītājs prasa CSDD valdes un padomes vadītāju atkāpšanos
Pēc apjomīgā kiberincidenta Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) valdes un padomes vadībai būtu jāuzņemas atbildība un jāatkāpjas no amatiem, sacīja "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
"Šis ir skandalozi," sacīja politiķis, uzsverot, ka notikušais ir ļoti nopietns un satraucošs incidents.
Jurēvics pauda pārliecību, ka gan CSDD valdes, gan padomes vadītājam būtu pašiem jāpieņem lēmums atkāpties no amatiem. "Abiem, gan valdes vadītājam, gan arī padomes vadītājam, manuprāt, ir jāatkāpjas un šādi jāuzņemas atbildība," sprieda JV frakcijas vadītājs.
"Būsim godīgi, šī vadība šo iestādi ir vadījusi ilgstoši," piebilda politiķis.
Vienlaikus politiķis norādīja, ka satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) jau ir sācis rīkoties, rosinot izmeklēšanu par notikušo, un pauda pārliecību, ka ministrs arī turpmāk rīkosies atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.
Uz CSDD vadības atbildību norādījusi arī Zaļo un zemnieku savienība, kā arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Kā žurnālistiem informēja kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītājas vietnieks Varis Teivāns, uzbrucēji ieguvuši datus par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Nopludinātajā informācijā ietilpst personas kodi vai uzņēmumu reģistrācijas numuri, vārdi un uzvārdi vai uzņēmumu nosaukumi, maksājumu summas un datumi, transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, kā arī adreses. Lai gan banku kontu dati iegūto datu vidū nav konstatēti, eksperti brīdina par iespējamiem krāpniecības riskiem.
Teivāns norādīja, ka kiberuzbrukums noticis naktī uz 8. augustu, izmantojot ievainojamību CSDD publiski pieejamā informācijas sistēmā. Turklāt izmeklēšanā konstatēts, ka nav ievērotas vairākas Ministru kabineta noteiktās prasības A klases informācijas sistēmām, tostarp prasības par regulāriem ielaušanās testiem un daudzfaktoru autentifikāciju.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) atzina, ka situācija ir nopietnāka, nekā sākotnēji tika publiski pasniegts. Viņš pauda uzskatu, ka gan CSDD valdei, gan padomei būtu jāuzņemas pilna atbildība par notikušo, un uzdevis satiksmes ministram vērtēt amatpersonu atbilstību ieņemamajiem amatiem.
Premjers arī neizslēdza iespēju, ka uzbrukums varētu būt bijis ārvalsts īstenots hibrīduzbrukums Latvijas kritiskajai infrastruktūrai, jo līdz šim uzbrucēji nav identificēti un iegūtie dati publiski nav parādījušies.
Jau ziņots, ka augustā CSDD piedzīvoja komplicētu kiberuzbrukumu, kura rezultātā uzbrucēji guva daļēju piekļuvi direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai un ieguva vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. CSDD un "Cert.lv" aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai zvanus, kas šķietami saņemti CSDD vārdā, un neapstiprināt negaidītus autentifikācijas pieprasījumus.