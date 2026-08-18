Ķīnas iepirkšanās milzis vairs nav tik lēts? Latvijas pircēji pamana mazākas atlaides laikā, kad platformai Eiropā pieaug izmaksas
Vēl pavisam nesen daudzi Ķīnas iepirkšanās platformas "Shein" pircēji izmantoja vienkāršu veidu, kā iepērkoties ietaupīt vēl vairāk – izveidoja jaunu profilu, lai saņemtu jaunajiem klientiem paredzēto atlaidi, kas varēja sasniegt pat 68%. Taču tagad pircējas Latvijā pamanījušas, ka tik dāsns piedāvājums vairs nav tik viegli pieejams.
Par to izvērtusies diskusija sociālā tīkla “Facebook” grupā “Atsaucīgo māmiņu forums”.
“Vai kāds zina, vai šobrīd, izveidojot jaunu "Shein" profilu, vēl ir iespējams saņemt 68% atlaidi jaunajiem klientiem? Man jaunam profilam piedāvā tikai 35%. Varbūt kādam pēdējā laikā ir izdevies dabūt 68% un var padalīties, kā?” interesējas kāda foruma dalībniece.
Atbildēs ātri vien atklājas, ka viņa nav vienīgā, kas pamanījusi izmaiņas.
Kāda komentētāja iesaka, izveidojot jaunu profilu, ievadīt konkrētu atlaižu kodu, kas solot 60% atlaidi visam pirkumu grozam. Tomēr cita pircēja norāda, ka agrākās lielās atlaides viņai vairs neesot pieejamas. “Vairs nedod. Man iedeva 27% atlaidi tikai,” viņa raksta.
Ar līdzīgu pieredzi dalās vēl kāda populārās platformās pircēja: “Baigi žēl. Augusta sākumā vēl bija 68%, bet nu vakardien jau redzēju vairs 35%.”
Savukārt cita foruma dalībniece norāda, ka vēl jūlijā viņai izdevies saņemt 68% atlaidi.
Diskusijā netrūkst arī skeptiskāku komentāru. “Varbūt vieglāk ir nepirkt "Shein"?” vaicā kāda sieviete, uz ko cita atbild: “Interesanti zināt, kas tur slikts, ka ir iespēja ietaupīt?”
Pircēju novērojumi par mazākām atlaidēm parādās laikā, kad ļoti lēto preču pasūtīšana no ārpus Eiropas Savienības esošajiem interneta veikaliem piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas.
Kā zināms, no šā gada 1. jūlija Eiropas Savienībā vairs nedarbojas līdzšinējais muitas nodokļa atbrīvojums sūtījumiem līdz 150 eiro, un ieviests pagaidu trīs eiro muitas maksājums zemas vērtības precēm. Tas tiek aprēķināts pēc preču muitas klasifikācijas – piemēram, pieci vienādas kategorijas T-krekli nozīmē trīs eiro maksājumu, bet T-krekls un pulkstenis jau sešus eiro. Eiropas Komisija uzsver, ka pienākums maksāt šo nodevu primāri gulstas uz preces deklarētāju – tirgotāju vai importētāju –, nevis pašu patērētāju.
Mazākas atlaides nav vienīgā pircēju pamanītā pārmaiņa – daudzi norāda, ka pēdējā laikā sadārdzinājušās arī pašas "Shein" preces. Jau iepriekš komentāros pausts, ka sīkumi, kas iepriekš maksājuši nepilnu eiro, tagad maksā gandrīz trīs eiro. Kāda cita pircēja ievērojusi, ka grozā palikušajām precēm — baloniem, papīra šķīvjiem un citiem sīkumiem — cenas esot pieaugušas par aptuveni diviem eiro katrai.
Arī “Reuters” jau jūlijā vēstīja, ka jaunā kārtība var palielināt cenas pircējiem, ja interneta tirdzniecības platformas vismaz daļu papildu izmaksu iekļaus preču cenās.
Pārmaiņu laikā nav šaubu, ka tiem, kuri pieraduši pie īpaši lētiem "Shein" pasūtījumiem un iespaidīgiem atlaižu kodiem, turpmāk, iespējams, būs vērts rūpīgāk salīdzināt ne tikai preces sākotnējo cenu, bet arī gala summu pirkumu grozā.