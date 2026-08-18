Karavīri Krāslavas novadā aptur “Volvo” - salonā un bagāžniekā atrod piecus migrantus
Otrdien, 18. augustā, Krāslavas novadā Nacionālo bruņoto spēku karavīri aizturēja kārtējo likumpārkāpēju, kurš pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas.
Nacionālo bruņoto spēku karavīri Robežnieku pagastā uz ceļa pamanīja kādu Volvo markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas nepilsonis. Pārbaudot automašīnu, tās salonā un bagāžas nodalījumā konstatētas piecas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta 31. daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
Piecas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 125 kriminālprocesus (no kuriem 46 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 101 personu.
No 10. augusta Latvijā norisinās operācija 'VILKATIS", kas ir nelegālās migrācijas ierobežošanas pasākumu kopums noteiktā laika posmā, kura mērķis, veicinot pārnozaru sadarbību, ir ievērojami samazināt nelegālās robežšķēršošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.