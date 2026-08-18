Pēc masīvās datu noplūdes Rinkēvičs paziņo: CSDD vadība nedrīkst turpināt darbu
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc vērienīgā kiberuzbrukuma Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD), kurā noplūduši 1,2 miljonu cilvēku personas dati, paziņojis, ka notikušais ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums un CSDD vadība šādos apstākļos nedrīkst turpināt darbu.
“Kiberuzbrukums Ceļu satiksmes direkcijas informācijas sistēmām un masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums,” otrdien sociālajā tīklā “Facebook” pauda Rinkēvičs.
Prezidents uzsvēra, ka notikušais iedragājis gan pašas direkcijas reputāciju, gan sabiedrības uzticību tai. “CSDD reputācija un sabiedrības uzticība šai institūcijai ir iedragāta. Šādos apstākļos CSDD vadība nedrīkst tālāk turpināt darbu,” paziņoja Rinkēvičs.
Viņš aicināja atbildīgās institūcijas veikt pilnu notikušā izmeklēšanu, pēc iespējas ātrāk novērst kiberuzbrukuma sekas un būtiski uzlabot CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.
Kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītājas vietnieks Varis Teivāns iepriekš informēja, ka kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Pēc Teivāna paustā, izmeklēšanā konstatēts, ka uzbrukums noticis, izmantojot ievainojamību internetam pieejamā CSDD sistēmā, turklāt nav ievērotas vairākas Ministru kabineta noteiktās prasības A klases informācijas sistēmām, tostarp prasības par daudzfaktoru autentifikāciju un ielaušanās testiem.
Savukārt premjers iepriekš norādīja, ka CSDD valdei un padomei būtu jāuzņemas pilna atbildība par notikušo, tādēļ viņš uzdevis satiksmes ministram vērtēt amatpersonu atbilstību ieņemamajiem amatiem. Premjers arī neizslēdza, ka uzbrukums varētu būt bijis ārvalsts īstenots hibrīduzbrukums Latvijas kritiskajai infrastruktūrai.