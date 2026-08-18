Kas šodien vajadzīgs IT darba tirgum? Cilvēki, kas redz kopainu
Mākslīgais intelekts, automatizācija, datu analītika un arvien jaunas digitālās platformas maina veidu, kā strādā uzņēmumi, valsts iestādes un citas organizācijas. Taču līdz ar tehnoloģiju attīstību rodas arī ļoti praktisks un svarīgs jautājums – kas šīs pārmaiņas vadīs?
Uzņēmumiem nepietiek tikai ar labiem programmētājiem vai jaunākajām tehnoloģijām. Arvien vairāk nepieciešami speciālisti, kuri saprot tehnoloģijas, orientējas biznesa procesos, spēj vadīt komandu un pārvērst ideju veiksmīgi īstenotā projektā. Tieši tāpēc IT projektu vadība kļūst par vienu no profesijām, kas īpaši labi raksturo mūsdienu darba tirgu, jo tajā satiekas tehnoloģijas, cilvēki un bizness.
Augot pieprasījumam pēc prasmīgiem IT projektu vadītājiem, TSI (Transporta un sakaru institūts), sadarbībā ar Lielbritānijas universitāti UWE Bristol piedāvā dubultā diploma maģistra studiju programmu “IT projektu vadība”, kas apvieno starptautisku pieredzi ar mūsdienu darba tirgū pieprasītām kompetencēm.
Tehnoloģiju kļūst vairāk - vajadzīgi cilvēki, kas prot tās vadīt
IKT nozīme Eiropas darba tirgū turpina pieaugt. Eurostat dati rāda, ka 2025. gadā Eiropas Savienībā strādāja jau 10,45 miljoni informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu, veidojot 5% no visiem nodarbinātajiem. Salīdzinājumā ar 2015. gadu viņu īpatsvars nodarbinātībā pieaudzis par 1,5 %. Tomēr šī brīža darba tirgus pieprasījums nav tikai pēc cilvēkiem ar šauri tehniskām zināšanām. Jo vairāk uzņēmumi digitalizē procesus, ievieš mākslīgo intelektu, automatizāciju, datu risinājumus vai jaunas informācijas sistēmas, jo lielāka kļūst vajadzība pēc profesionāļiem, kas spēj šo ieviešanu jēgpilni un ilgtspējīgi vadīt. IT projektu vadītājs šajā procesā ir sava veida savienojuma posms starp tehnoloģiju komandu un uzņēmuma biznesa vajadzībām. Viņam jāspēj saprast, kādu problēmu uzņēmums vēlas atrisināt, kāds tehnoloģiskais risinājums tam nepieciešams, kā organizēt komandas darbu, pārvaldīt riskus un resursus un visbeidzot – kā panākt, lai projekts sasniegtu reālu rezultātu. Tieši šāda profesionāļa sagatavošana ir jaunās TSI maģistra studiju programmas pamatā.
Tehnoloģijas, bizness un vadība vienā programmā
TSI rektors un maģistra studiju programmas “IT projektu vadība” direktors Mihails Savrasovs uzsver, ka programmas saturs veidots tā, lai topošais IT projektu vadītājs spētu orientēties ne tikai projektu vadībā, bet arī tehnoloģiju, biznesa procesu, datu, drošības un kvalitātes jautājumos. Programmas izstrādē būtiska loma bijusi gan ilgstošajai sadarbībai ar UWE Bristol universitāti, gan tam, ko augstskola redz nozares un darba devēju vidē. M. Savrasovs uzsver: “Mūsu mērķis ir sagatavot augsta līmeņa IT projektu vadības speciālistu. Tāpēc studiju programmā ir paredzēti ne tikai studiju kursi, kas ir tieši saistīti ar projektu vadību, bet arī kursi, kas nodrošina plašāku izpratni par informācijas sistēmām un digitālo vidi. Piemēram, studējošajiem ir nodrošināts studiju kurss “Informācijas tehnoloģiju audits”, kas sniedz pamatzināšanas par risku novērtēšanu un kontroles mehānismiem IT vidē, “Informācijas sistēmu analīze un projektēšana”, kas attīsta prasmes prasību analīzē un risinājumu izstrādē, “Biznesa procesu modelēšana un analīze”, kas veicina izpratni par procesu optimizāciju, “Biznesa inteliģence un datu vizualizācija”, kas palīdz pieņemt datos balstītus lēmumus, “Kritiskā domāšana un inovācijas”, kas attīsta problēmu risināšanas un inovāciju prasmes, “Kiberdrošība un datu aizsardzība”, kas nodrošina izpratni par drošības un atbilstības jautājumiem, kā arī “Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi”, kas veicina kvalitātes nodrošināšanu projektu īstenošanā.”
Programma veidota kopīgi, izmantojot UWE Bristol pieredzi un kvalitātes principus, vienlaikus pielāgojot studiju saturu Eiropas darba tirgum. Būtiska loma programmas izstrādē un studiju procesā ir arī industrijas pārstāvjiem. Studijās iesaistās profesionāļi no tādiem starptautiskiem uzņēmumiem kā “Accenture Baltic” un “Deloitte” u.c., līdz ar to studenti sastopas ne tikai ar akadēmisko teoriju, bet arī reāliem biznesa projektu piemēriem, izaicinājumiem un darba metodēm. Tas palīdz jau studiju laikā saprast, ko no IT projektu vadītāja sagaida darba devējs.
Šāda starpdisciplināra pieeja atspoguļo arī mūsdienu darba devēju vajadzības, proti, uzņēmumiem nepieciešami speciālisti, kuri spēj redzēt projektu kopumā, saprast gan tehnoloģisko, gan biznesa pusi, kā arī pamatoti pieņemt lēmumus. To visu papildina starptautiska studiju vide, UWE Bristol iesaiste un nozares profesionāļu dalība studiju procesā, kas ļauj studentiem jau studiju laikā iepazīt starptautiskās prakses un reālās darba vides prasības.
Studijas izvēlas arī pieredzējuši profesionāļi, gan citu nozaru speciālisti
Viens no labākajiem apliecinājumiem tam, ka programma atbilst darba tirgus vajadzībām, ir pašu uzņēmumu interese. Daļa studentu studijas izvēlas pēc darba devēju ieteikuma. Piemēram, cilvēks jau var strādāt projektu vadībā un viņam var būt ievērojama praktiskā pieredze, taču turpmākai karjeras attīstībai nepieciešamas padziļinātas zināšanas tieši IT un informācijas sistēmu jomā. Šī maģistra programma ļauj esošu profesionālo pieredzi papildināt ar tehnoloģisko kompetenci un sagatavoties sarežģītāku projektu un lielāku komandu vadībai. Vienlaikus programma nav paredzēta tikai cilvēkiem ar iepriekšēju IT izglītību. TSI piedāvā sagatavošanās semestri (pre-master), kas sniegs visas nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai sekmīgi absolvētu pamatstudiju programmu. Atkarībā no iepriekšējās izglītības un profesionālās pieredzes reflektanti var pretendēt uz 1,5 vai 2 gadu studiju programmu. Šāda elastīga pieeja dod iespēju maģistra studijas uzsākt gan IT jomas profesionāļiem, gan citu nozaru pārstāvjiem, kuri vēlas attīstīt karjeru tehnoloģiju un projektu vadības virzienā. Piemēram, cilvēks ar pieredzi loģistikā, finansēs, aviācijā vai ražošanā jau labi pārzina savas nozares procesus. Papildinot šo pieredzi ar IT un projektu vadības zināšanām, viņš var kļūt par speciālistu, kurš ļoti labi saprot gan konkrētās nozares biznesa vajadzības, gan iespējas tās risināt ar tehnoloģiju palīdzību.
Divi diplomi un starptautiska studiju vide
Programmas starptautisko līmeni nodrošina TSI sadarbība ar UWE Bristol. Studijas notiek angļu valodā, un studenti kļūst par UWE Bristol akadēmiskās kopienas dalībniekiem, iegūstot piekļuvi universitātes digitālajiem resursiem, bibliotēkai, akadēmiskajām sistēmām un studiju atbalstam. Tiek organizēti arī pieredzes braucieni uz Bristoli, savukārt programmas noslēgumā studenti iegūst divus grādus: gan TSI dabaszinātņu maģistra grādu datorinformācijas sistēmās, gan UWE Bristol zinātņu maģistra grādu IT projektu vadībā. Šāda starptautiska pieredze ir īpaši nozīmīga IT darba tirgū, jo projekti un komandas arvien biežāk darbojas pāri valstu robežām.
Nākamais solis profesionālajā izaugsmē?
IT projektu vadība paver plašas profesionālās iespējas – no IT projektu vadītāja un biznesa sistēmu analītiķa līdz Scrum Master, IT konsultanta vai IT auditora lomai. Programma var kļūt gan par pamatu jaunam karjeras virzienam tehnoloģiju jomā, gan par nākamo soli profesionālajā izaugsmē tiem, kuri jau strādā IT, projektu vadībā vai biznesa vidē un vēlas paplašināt savas kompetences, uzņemties sarežģītāku un izaicinošāku projektu vadību un pretendēt uz augstāka līmeņa amatiem. Būtiski, ka programma sagatavo ne tikai vienam konkrētam amatam, tā attīsta spēju saprast tehnoloģijas, biznesa procesus un organizāciju vajadzības kopumā. Šāda kompetenču kombinācija un procesu izpratne dod lielāku elastību nākotnes karjeras izvēlē un ļauj pielāgoties darba tirgum, kur tehnoloģijas un profesionālās lomas turpina strauji mainīties. Uzņemšana studijām “IT projektu vadībā”, kas sāksies jau šī gada rudenī, joprojām turpinās līdz 31. augustam. Izmanto iespēju iegūt starptautiski konkurētspējīgas zināšanas un kļūt par profesionāli, kurš spēj vadīt pārmaiņas ne vien savā darba vietā, bet arī veidot savu karjeru un būt soli priekšā citiem darba tirgū.