Rīgas jūras līcī pie Jūrmalas iekritušais lidaparāts ir Lietuvā reģistrēts helikopters
Jūrmalā, Majoru apkārtnē, jūrā pagājušajā sestdienā avarējušais lidaparāts ir Lietuvā reģistrēts helikopters, pavēstīja Transportu nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja (TNGIIB) Jūras negadījumu izmeklētāja Signe Klusa.
Helikopterā "Konner K1-S19" atradās viens cilvēks - pilots, kurš negadījumā traumas neguva.
Pēc informācijas saņemšanas par notikušo TNGIIB sāka nepieciešamās darbības nelaimes gadījuma apstākļu noskaidrošanai.
17. augustā helikopters tika izcelts no jūras un nogādāts TNGIIB angārā turpmākai izpētei.
TNGIIB ir sācis aviācijas nelaimes gadījuma drošības izmeklēšanu. Tās gaitā tiks apkopota un analizēta informācija, lai noskaidrotu negadījuma apstākļus un cēloņus.
Patlaban izmeklēšana ir sākotnējā stadijā, tādēļ TNGIIB neizsaka pieņēmumus par iespējamiem nelaimes gadījuma cēloņiem.
Informācija par izmeklēšanas rezultātiem tiks sniegta atbilstoši drošības izmeklēšanas gaitai.
Informācija par negadījumu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemta plkst. 13.24.
Pašvaldības policijas darbinieki no ūdens izglāba vienu cilvēku un nogādāja viņu krastā ar ūdensmotocikla palīdzību. Izglābtais nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Glābēji ar laivu apsekoja avārijas vietu, vielu noplūde vai cilvēki ūdenī netika konstatēti.