Noskaidrotas skolas, kas 2026. gadā piedalīsies projektā “Olimpieši skolās ar Rimi”
Svinīgā pasākumā “Rimi Gardēžu” virtuvē, piedaloties olimpiskajiem un paralimpiskajiem sportistiem un “Rimi” ekspertiem, aizvadīta izglītojošā projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” 3. sezonas dalībnieku izloze. Starp 265 pieteikumu iesniedzējiem noskaidrotas tās vispārizglītojošās un speciālās mācību iestādes, kuras 2026. gada rudenī dosies uz reģionālajiem Olimpiskajiem centriem, lai klātienē veidotu veselīgākus un aktīvākus ikdienas paradumus.
Projekts, ko īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi Latvia”, saglabā savu pamatmērķi – iedvesmot 5.-8. klašu jauniešus fiziski aktīvākam dzīvesveidam, sabalansētam uzturam un kvalitatīvam dienas režīmam, atbalstot LOK Vīziju 2030 par regulāri sportojošās sabiedrības daļas pieaugumu līdz 50 %.
Šādas iniciatīvas nepieciešamību spilgti apliecina jaunākie pētījumu dati Latvijā, kas iezīmē satraucošas tendences jauniešu vidū. Šobrīd tikai aptuveni 20 % pusaudžu sasniedz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikto fiziskās aktivitātes apjomu jeb vismaz 60 minūtes mērenas līdz augstas intensitātes slodzes katru dienu. Vienlaikus liekā ķermeņa masa vai aptaukošanās skar 20-25 % bērnu, bet vairāk nekā divas trešdaļas jauniešu skolas dienās cieš no miega trūkuma, ko būtiski ietekmē pārmērīgs ekrānlaiks. Projekta uzdevums ir sniegt jauniešiem praktiskus rīkus un iedvesmu šo rādītāju uzlabošanai.
Aizvadītajā 2025./2026. mācību gadā divās projekta sezonās piedalījās 24 skolas, sasniedzot 2685 skolēnus. 2026/2027. mācību gadā mērogs tiek paplašināts, klātienē plānojot uzrunāt līdz pat 3500 jauniešu vecumā no 5. līdz 8. klasei. Ņemot vērā reģionos veikto fokusa grupu pētījumu un aizvadīto sezonu pieredzi, šosezon ir precizēti vairāki projekta parametri un norise. Pasākumi tiek pārcelti uz reģionālajiem Olimpiskajiem centriem (Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, Limbažos, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā, Ventspilī vai Zemgales OC), nodrošinot augstāku pasākumu kapacitāti un piemērotu infrastruktūru. Skolas tika sadalītas pa reģioniem vadoties pēc tā kādu reģionālo Olimpisko centru izvēlējās kā sev vēlamo pieteikšanās procesā. Lai atstātu paliekošu ietekmi uz jauniešu ikdienas paradumiem un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, skolotāji saņems speciālas darba lapas tēmu turpināšanai stundās, savukārt skolēni tiks nodrošināti ar izglītojošiem un praktiskiem bukletiem.
Izlozes pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja vieglatlēts Valters Kreišs, kalnu slēpotāja Liene Bondare, BMX riteņbraucēja Veronika Stūriška, kamaniņu braucējs Roberts Plūme, para vieglatlēts Raivo Maksims, kā arī "Rimi Bērniem" eksperte, klīniskā psiholoģe Aija Krišjāne un "Rimi" šefpavārs Normunds Baranovskis. Publiskas izlozes rezultātā tika noteiktas kopā 18 skolas no Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioniem, kā arī rezerves skolas. Īpaša uzmanība veltīta iekļaujošajai izglītībai, nodrošinot vismaz divu speciālās izglītības iestāžu iesaisti.
Rīga: Pamatsastāvs, 5-8. klašu grupā:
- Suntažu pamatskola (70)
- Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola (430)
Rezerve:
- Ogresgala pamatskola (160)
- Rīgas Hanzas vidusskola (210)
Vidzeme: Pamatsastāvs, 5-8. klašu grupā:
- Kalsnavas pamatskola (49)
- Liepas pamatskola (65)
- Inčukalna pamatskola (168)
- Taurupes pamatskola (40)
- Rāmuļu pamatskola (30)
Rezerve:
- Daudzeses pamatskola (35)
- Strenču pamatskola (85)
- Laurenču sākumskola (161)
- Priekuļu pamatskola (156)
Latgale: Pamatsastāvs, 5-8. klašu grupā:
- Ilūkstes Raiņa vidusskola (155)
- Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs (237)
- Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs (110)
Rezerve:
- J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (100)
- Aglonas vidusskola (62)
- Eglaines pamatskola (25)
- Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola (55)
- Daugavpils lespēju vidusskola (512)
Zemgale: Pamatsastāvs, 5-8. klašu grupā:
- Zemgales vidusskola (112)
- Misas pamatskola (40)
- Zālītes pamatskola (12)
- Jelgavas Lielupes vidusskola (560)
Rezerve:
- Jaunpils pamatskola (74)
- Vecsaules pamatskola (59)
- Mārupes Valsts ģimnāzija (600)
Kurzeme: Pamatsastāvs, 5-8. klašu grupā:
- Alsungas Mākslu pamatskola (70)
- Ventspils 6. vidusskola (226)
- Vērgales pamatskola (48)
- Vaiņodes vidusskola (80)
Rezerve:
- Ventspils Valsts 1. ģimnāzija (132)
- Liepājas Katoļu pamatskola (106)
- Tārgales pamatskola (87)
- Kalvenes pamatskola (48)
“Olimpieši skolās ar Rimi” savu efektivitāti pierādīja 2025./2026. mācību gadā, kad divās sezonās piedalījās 24 skolas un tika uzrunāti 2685 jaunieši. Šī mācību gada 2026./2027. mērogs gada tiks paplašināts, klātienē plānojot sasniegt jau līdz 3500 skolēnu.