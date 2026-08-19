Klausītāji Rundālē bauda Mocarta un Bēthovena šedevrus
Rundāles pilī skanēja Liepājas Simfoniskā orķestra programma no Dārziņa lirisma līdz Bēthovena Piektās simfonijas triumfam, ar Mociarta obojas koncertu, ko izcili atskaņoja Roberts Beinaris. Orķestris turpina vasaras sezonu ar koncertiem Kazdangā, koncertdārzā “Pūt, vējiņi!”, kamermūzikas vakaru Liepājā un dalību festivālā Marijampolē.
Sestdienas, 15. augusta, pievakarē Rundāles pils Baltajā zālē atkal skanēja klasiskās mūzikas meistardarbi. Liepājas Simfoniskā orķestra koncertprogrammas centrālais kodols bija Vīnes klasiķu leģendāri un pasaules slavu guvuši skaņdarbi – Mocarta Koncerts obojai un orķestrim un Bēthovena Piektā simfonija, savukārt vakara noskaņu ar smalku lirismu iezīmēja latviešu simfoniskās mūzikas pērle – Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis.
Šajā reizē koncertu sērijā “Liepājas skaņas Rundāles pilī” Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā klausītājus aicināja piedzīvot ceļu no smalkas melanholijas līdz gaismas triumfam – mūzikā, kas vienlaikus mierina, iedvesmo un paceļ pāri ikdienai.
“Man viena no būtiskākajām Bēthovena Piektās simfonijas dramaturģijas šķautnēm ir cilvēka spēja nezaudēt mugurkaulu arī brīdī, kad valda milzu nenoteiktība, skaudrs nemiers un eksistenciāls satricinājums,” vēl pirms koncerta stāstīja Guntis Kuzma, “Simfonijas finālā sasniegtais triumfs nebūt nav ārējs spožums, bet gan smagi izcīnīts ceļš uz gaismu. Šī mūzika atgādina, cik milzīgs spēks slēpjas cilvēka izturībā un spējā virzīties augšup, un tieši tādēļ tā šodien skan tik aktuāli.”
“Savukārt Mocarta obojas koncerts man šķiet viens no tiem darbiem, kuros viņš ar neticamu vieglumu atklāj smalku emocionalitāti, trauslu lirismu un eleganci,” turpina diriģents.
Virtuozais lietuviešu obojists Roberts Beinaris, ar kuru kopā šo programmu orķestris vēl piektdien, 14. augustā, atskaņoja arī Lietuvas Nacionālās filharmonijas rīkotājā Starptautiskajā Kuršu kāpas kamermūzikas festivālā Jodkrantē, Lietuvā, deva šim darbam dzīvu elpu, frāžu lokano dabiskumu un atklāja šī opusa patieso cilvēcību.
Vēl viena iespēja šo skaisto koncertprogrammu dzirdēt ir jau šovakar – svētdien, 16. augustā, pulksten 17.00 Kazdangas kultūras namā, kad tā skanēs Dienvidkurzemes festivāla “Rimbenieks” kulminācijā.
Bet ar to vēl Liepājas Simfoniskajam orķestrim vasaras sezona nav beigusies. 4. septembrī orķestris tiek gaidīts 6. Starptautiskajā klasiskās mūzikas festivālā Marijampolē.
Savukārt jau 23. augustā orķestris aicina uz īpašu muzikālu notikumu koncertdārzā "Pūt, vējiņi!", kurā komponists Jānis Lūsēns ievedīs klausītājus savas mūzikas plašajā zodiakā. Divos koncertos kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā uz skatuves kāps spožs solistu ansamblis – Zigfrīds Muktupāvels, Aija Vītoliņa, Annija Putniņa un Raimonds Celms, kā arī pats komponists pie taustiņinstrumentiem.
Bet lai nezaudētu “Liepājas vasaras” kamermūzikas tradīciju, 22. augustā Liepājas koncertzāles Dzintara Jurgelaiša zālē Liepājas Simfoniskā orķestra diriģents un klarnetists Guntis Kuzma kopā ar vijolnieci Elīnu Bukšu un pianisti Agnesi Egliņu atskaņos smalku trio programmu. Uz skatuves sastapsies trīs spilgtas personības, trīs līdzvērtīgi solisti, kuri klausītājiem piedāvās tembrāli krāsainu un ritmiski dzirkstošu ceļojumu no Šimanovska poētiskajiem “Mītiem” līdz Bartoka modernisma spriegumam un Šēnfelda dzirkstošajām klezmera mūzikas tēmām.
Koncertus atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Liepājas pilsēta.