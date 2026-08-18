Ar skatītāju ovācijām izskanējuši koncerti “Tavā un manējā Liepājā”
Liepājas koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” aizvadīti divu dienu mūzikas svētki “Tavā un manējā Liepājā”, veltot vienu vakaru Imanta Kalniņa daiļradei un otru – Liepājas popa un rokmūzikas zelta dziesmām. Tradīcija turpināsies arī nākamvasar ar programmām par godu Mārtiņam Freimanim un atkal skanošām “Liepājnieku zelta dziesmām”.
Šī gada 14. un 15. augustā Liepājas koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” aizvadīti skatītāju iemīļotie mūzikas svētki “Tavā un manējā Liepājā”, kuri notika jau trešo gadu. Šogad pirmo reizi pasākums norisinājās divu dienu garumā, piedāvājot divas atšķirīgas koncertprogrammas – “Tavā un manējā Liepājā | ImKa”, kas bija veltīta komponista Imanta Kalniņa daiļradei un viņa 85 gadu jubilejai, un “Tavā un manējā Liepājā | Liepājnieku zelta dziesmas”, kurā varēja baudīt dziesmas no Liepājas popa un rokmūzikas zelta fonda.
Piektdien, 14. augustā, koncertā “Tavā un manējā Liepājā | ImKa” skanēja Imanta Kalniņa mūzika, kura ir neatņemama Latvijas kultūras un arī Liepājas muzikālās identitātes daļa. Kalniņa dziesmas izdziedāja Ainars Mielavs, Agnese, Igo, Kristiāna Stirāne un Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs, viņš arī bija šī notikuma vadītājs. Muzikālo pavadījumu nodrošināja mūziķi pianista Jura Kristona vadībā.
Savukārt sestdien, 15. augustā, divos koncertos “Tavā un manējā Liepājā | Liepājnieku zelta dziesmas” solisti Ainars Virga, Uldis Marhilevičs, Igo, Ance Krauze, Emīls Balceris, Marats Ogļezņevs un mūziķi pianista Jāņa Strazda vadībā kopā ar skatītājiem izdziedāja dziesmas, kas pazīstamas un iemīļotas jau vairākās paaudzēs, un kuras gadu gaitā kļuvušas par neatņemamu Liepājas popa un rokmūzikas vizītkarti. Jau trešo gadu pēc kārtas tika rīkots arī Nakts papildkoncerts. Koncertus vadīja Maija Kalniņa un Valdis Skujiņš.
“Šie divi vakari vēlreiz atgādināja, cik īpaša ir mūzikas spēja cilvēkus satuvināt. “Tavā un manējā Liepājā” nav tikai koncerti – tā ir satikšanās ar dziesmām, kurās atpazīstam sevi, savu pilsētu, savas atmiņas un cilvēkus, ar kuriem šīs dziesmas saistās. Šogad pirmo reizi bijām kopā divas dienas, un skatītāju atsaucība apliecina, ka šai tradīcijai ir vieta Liepājas un Latvijas vasaras kultūras dzīvē arī turpmāk,” saka koncertu scenārija autore un režisore Maija Kalniņa.
“Tavā un manējā Liepājā” tradīcija turpināsies arī nākamajā vasarā – koncerti ar divām atšķirīgām koncertprogrammām notiks 13. un 14. augustā.
Pirmajā vakarā koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” notiks koncerts “Tavā un manējā Liepājā | FREIMIS”, kas veltīts dziedātāja un dziesmu autora Mārtiņa Freimaņa daiļradei un viņa atstātajam mūzikas mantojumam. 2027. gadā Mārtiņš svinētu savus piecdesmit. Freimaņa dziesmas šajā vakarā izdziedās viņa draugi un domubiedri Lauris Reiniks, Aija Andrejeva, Ralfs Eilands, Olga Rajecka, kā arī Kārlis Būmeisters, Kristiāna Stirāne, Elvijs Bušs un Līva Kalniņa (“Putnu balle”). Tā būs satikšanās ar dziesmām, kas joprojām dzīvo klausītāju atmiņās un sirdīs, ļaujot Mārtiņa Freimaņa mūzikai atkal skanēt Liepājas vasaras īpašajā atmosfērā.
Savukārt otrajā “Tavā un manējā Liepājā” koncertvakarā uz “Pūt, vējiņi!” leģendārās skatuves atgriezīsies skatītāju īpaši iemīļotās “Liepājnieku zelta dziesmas”, kuras izdziedās un izspēlēs solisti Zigfrīds Muktupāvels, Ainars Virga, Fēlikss Ķiģelis, Andris Ērglis, Guntars Račs, Guntis Veits un ģitāras virtuozs Armands Alksnis.
Koncertus organizē SIA "Kultūras notikumi", to muzikālais vadītājs ir Jānis Strazds, savukārt scenārija autore un režisore – Maija Kalniņa.