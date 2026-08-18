Krāšņi izskanējis Dienvidkurzemes festivāls “Rimbenieks”
Dienvidkurzemes festivāls “Rimbenieks” noslēdzās ar krāšņu Liepājas Simfoniskā orķestra koncertu Kazdangā, divu nedēļu laikā piedāvājot astoņus dažādu žanru notikumus no baroka līdz mūsdienu mūzikai. Orķestris turpina vasaras sezonu ar gaidāmiem koncertiem Liepājā un dalību starptautiskā festivālā Marijampolē.
Liepājas Simfoniskā orķestra ik vasaras muzikālais ceļojums – Dienvidkurzemes festivāls “Rimbenieks”, kas ar daudzveidīgiem koncertiem norisinājās divu nedēļu garumā, svētdien, 16. augustā, noslēdzās ar krāšņu Liepājas Simfoniskā orķestra koncertu Kazdangā. Aizvadītajā nedēļā festivāls klausītājus priecēja arī Gaviezē, Medzē un Vaiņodē.
Dienvidkurzemes festivāls “Rimbenieks”, kas aizsācies 2021. gadā, ir notikums, kas kļuvis par skaistu tradīciju un gaidītu vasaras kultūras pieturvietu novada iedzīvotājiem un arī tuvākiem un tālākiem viesiem no citām Latvijas vietām. Šogad ar programmas “Liepāja 2027” un Dienvidkurzemes novada atbalstu astoņi koncerti no 2. – 16. augustam dažādās Dienvidkurzemes vietās piedāvāja plašu muzikālo repertuāru – no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem.
Otrdien, 11. augustā, Gaviezes kultūras namā muzicēja Liepājas Mežragu kvartets, kas klausītājus lutināja ar krāšņu un daudzveidīgu mūzikas programmu, kurā satiekas pasaules klasika, kaislīgi ritmi un spilgti latviešu komponistu darbi. Mežraga siltais un spēcīgais tembrs atklājās gan pasaules klasikas pērlēs, gan latviešu komponistu smalkākajos skaņdarbos un arī populāros ritmos.
Trešdien, 12. augustā, festivāls “Rimbenieks” viesojās Medzē. Tur kultūras nama omulīgajā pagalmā koncertēja Rietumkrasta trio. Ģitārists un dziedātājs Gregors Jānis Mažis, pianiste un dziedātāja Zanda Ciemite un klarnetists Kārlis Catlaks klausītājiem bija sagatavojuši mājīgu un noskaņām bagātu koncertprogrammu, kurā satikās dažādu paaudžu latviešu mūzika — gan klasikas pērles, gan iemīļotas estrādes melodijas. Basklarnetes samtainais, dziļais tembrs organiski papildināja klavieru akordus un ģitāras skanējumu, savukārt pašu mūziķu balsis piešķīra katrai dziesmai personisku un tēlainu noskaņu.
Savukārt piektdien, 14. augustā, festivāls bija sapulcējis klausītājus Bātes-Vaiņodes baznīcā, kur muzicēja obojiste Renāte Trapāne kopā ar draugiem – flautisti Alisi Annu Alksni, klarnetisti Madaru Eleonoru Mežali un fagotistu Edgaru Karpenski Allažu. Mūziķi piedāvāja daudzveidīgu 20. gadsimta koka pūšaminstrumentu repertuāru – no Karla Gepharta vēlīnā romantisma caur Žana Fransē eleganto un asprātīgo neoklasicismu līdz Eižēna Bocas virtuozajam un spilgtajam instrumentālajam rokrakstam. Koncertā skanēja arī Tālivalža Ķeniņa trio flautai, klarnetei un fagotam, kas ir viens no pēdējā laika atklājumiem latviešu mūzikas repertuārā.
Bet svētdien, 16. augustā, Dienvidkurzemes festivāls “Rimbenieks” piedzīvoja savu kulmināciju – krāšņā noslēguma koncertā Kazdangas kultūras namā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā klausītājus priecēja Liepājas Simfoniskais orķestris un koncerta īpašais viesis – virtuozais lietuviešu obojists Robertas Beinaris. Programmā skanēja Ludviga van Bēthovena Piektā simfonija, Volfganga Amadeja Mocarta Koncerts obojai un orķestrim, kā arī latviešu simfoniskās mūzikas viena no skaistākajām pērlēm – Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis.
Bet ar to vēl Liepājas Simfoniskā orķestra vasaras sezona nav beigusies. 4. septembrī orķestris tiek gaidīts 6. Starptautiskajā klasiskās mūzikas festivālā Marijampolē.
Savukārt jau 23. augustā liepājnieki aicina uz īpašu muzikālu notikumu koncertdārzā "Pūt, vējiņi!", kurā komponists Jānis Lūsēns ievedīs klausītājus savas mūzikas plašajā zodiakā. Divos koncertos diriģenta Andra Veismaņa vadībā Liepājas Simfoniskais orķestris uz skatuves kāps kopā ar spožu solistu ansambli – Zigfrīdu Muktupāvelu, Aiju Vītoliņu, Anniju Putniņu un Raimondu Celmu, kā arī pašu komponistu pie taustiņinstrumentiem.
Bet lai nezaudētu “Liepājas vasaras” kamermūzikas tradīciju, 22. augustā Liepājas koncertzāles Dzintara Jurgelaiša zālē Liepājas Simfoniskā orķestra diriģents un klarnetists Guntis Kuzma kopā ar vijolnieci Elīnu Bukšu un pianisti Agnesi Egliņu atskaņos smalku trio programmu. Uz skatuves sastapsies trīs spilgtas personības, trīs līdzvērtīgi solisti, kuri klausītājiem piedāvās tembrāli krāsainu un ritmiski dzirkstošu ceļojumu no Šimanovska poētiskajiem “Mītiem” līdz Bartoka modernisma spriegumam un Šēnfelda dzirkstošajām klezmera mūzikas tēmām.
Dienvidkurzemes festivāls “Rimbenieks” tiek īstenots programmas “Liepāja 2027” ietvaros, izmantojot Kultūras ministrijas, Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu piešķirto finansējumu. “Liepāja 2027” programmu atbalsta galvenais partneris vides izglītības un ilgtspējas jomā AS “CleanR Grupa”, galvenais partneris gaisa mobilitātes un starptautiskās komunikācijas jomā AS "Air Baltic Corporation", partneris juridiskajos jautājumos SIA “Sorainen ZAB”, sauszemes mobilitātes partneris SIA “Lux Express Latvia”, ūdens transporta mobilitātes un starptautiskās komunikācijas partneris SIA “Stena Line”. Informē – VSIA "Latvijas Sabiedriskais medijs", SIA “Žurnāls Santa”, SIA "Tvnet grupa", AS "Kurzemes Radio".