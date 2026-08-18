Stelpē 90 gadu jubileju atzīmējusi Anna Volodka
Stelpē sveikta 90 gadu jubilejas gaviļniece Anna Volodka, kuras mūžs cieši saistīts ar vietējo kopienu un 34 darba gadiem fermā. Sirsnīgajā notikumā viņu godināja ģimene un Bauskas novada pašvaldības pārstāvji, uzsverot Annas dzīvesgudrību, darba mūžu un ģimenes atbalstu.
17. augustā Stelpē tika sveikta Anna Volodka, kura šajās dienās atzīmē savu skaisto 90 gadu jubileju. Īstā dzimšanas diena Annai bija 15. augustā, kad kopā ar ģimeni, bērniem un mazbērniem aizvadīti mierīgi un sirsnīgi svētki ģimenes lokā.
Anna visu savu mūžu nodzīvojusi Stelpē, ar šo vietu saistot gan savas dzīves gaitas, gan darba mūžu. 34 gadus viņa strādājusi fermā, un darbs allaž bijis nozīmīga viņas ikdienas sastāvdaļa.
Jubilārei ir četri dēli, un šobrīd Anna dzīvo pie jaunākā dēla, kurš ir līdzās ikdienā. Par savu pašsajūtu kundze stāsta ar mierīgu attieksmi - gadi dara savu, dzirde kļuvusi vājāka, bet redze vairs nav tik laba kā agrāk. Kā pati saka, viss esot miglā tīts. Vienai acij veikta operācija, tomēr gaidīto uzlabojumu pagaidām nav.
Īpašs atbalsts Annai ir arī viņas māsa, kura jau kopš maija uzturas pie māsas, būdama līdzās un palīdzot ikdienā. Šādi ģimenes tuvums un rūpes kļūst par īpaši nozīmīgu dāvanu skaistajā dzīves jubilejā.
Jubilejas reizē Annu apciemoja Santa Bračka, Bārbeles, Stelpes un Valles pagasta nodaļas vadītāja, sveicot kundzi nozīmīgajā dzīves jubilejā un pasniedzot ziedus un pašvaldības naudas balvu, kā arī vēlējot veselību, mieru un gaišus mirkļus turpmākajā dzīves ceļā.
Bauskas novada pašvaldība ar patiesu cieņu novērtē Annas bagāto dzīves pieredzi, darba mūžu un ģimenes siltumu, kas viņu ieskauj arī skaistajā 90 gadu jubilejā. Pašvaldība novēl, lai ikdienā netrūkst tuvinieku klātbūtnes, sirsnīgu sarunu, mīļu cilvēku rūpju un gaišu mirkļu.