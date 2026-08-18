Baha spēks, Šūberta romantisms un Šūmaņa smalkums - Orķestris “Rīga” gatavo īpašu koncertu
25. augusta vakarā Orķestris “Rīga” aicina uz cikla “Vasaras klasika” noslēguma koncertu “Bahs. Šūberts. Šūmanis”, kurā baroka un romantisma meistaru opusus Rīgas Sv. Jāņa baznīcā atskaņos ērģelnieks Aigars Reinis un orķestri vadīs diriģents Atvara Lakstīgala. Cikls tradicionāli piedāvā pūšaminstrumentu orķestra un ērģeļu dialogu pasaules komponistu mūzikā, un šogad tas izskan Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” tīklā.
Cikla “Vasaras klasika” noslēguma koncertā Johana Sebastiāna Baha mūzikai līdzās skanēs romantisma laika dižgaru – Franča Šūberta un Roberta Šūmaņa – opusi, atklājot, kā baroka polifonijas tradīcija turpinājusi pastāvēt 19. gadsimta muzikālajā domāšanā. Latvijā salīdzinoši reti dzirdamais ērģeļu un orķestra dialogs ļauj iepazīt Orķestri “Rīga” neierastā skanējumā, kur simfonisks vērienīgums sastopas ar smalkumu un telpiskumu, ko īpaši izceļ Rīgas Sv. Jāņa baznīcas akustika.
No Baha daiļrades ērģelnieks Aigars Reinis atskaņos virtuozo Fantāziju Sol mažorā (BWV 572), kurā monumentāls spēks mijas ar koncentrētu polifonisku rakstību. Ērģeļu solo skanēs arī divi Šūmaņa darbi, kas atklāj komponista aizraušanos ar Baha mantojumu: smalki intīmā Studija Nr. 4 “Innig” no cikla “6 studijas kanoniskā formā” (op.56), kas sākotnēji komponēta pedāļflīģelim, bet ērģeļu skanējumā iegūst jaunu tembrālu dimensiju, un meistarīgā Fūga Nr. 4 no cikla “Sešas fūgas par B-A-C-H tēmu” (op. 60) – komponista cieņas apliecinājums Baha atstātajam mantojumam.
Līdzās ērģeļmūzikai, koncertā skanēs pūšaminstrumentu simfoniskās adaptācijas. Fantāzija un fūga do minorā (BWV 537) pārlikumā orķestrim un Roberta Šūmaņa “Kinderszenen” – tēlaina komponista atgriešanās bērnības atmiņās, gleznota dzidrās pūšaminstrumentu krāsās. Orķestris “Rīga” atskaņos arī Franča Šūberta astoto – “Nepabeigto simfoniju” – vienu no spilgtākajiem romantisma laikmeta šedevriem.
Koncerta diriģents aicināts Atvars Lakstīgala, ar kuru Orķestris “Rīga” pēc septiņu gadu pārtraukuma ir pagodināts atjaunot muzikālo sadarbību. Jautāts par gaidāmo koncertu, diriģents uzsver programmas emocionālo dziļumu: “Baha mūzikā ir spēks un skaidrība, Šūmaņa mūzikā – romantisms, smalkums un cilvēcīgas emocijas. Savukārt Šūberta “Nepabeigtā simfonija” ir viens no tiem skaņdarbiem, kas nekad nezaudē spēju aizkustināt. Katru reizi tā atklājas citādi – jaunas emocijas, jaunas krāsas un arī jauns stāsts. 25. augustā šie meistardarbi izskanēs īpašā orķestra un ērģeļu dialogā. Esmu pārliecināts, ka Rīgas Svētā Jāņa baznīcas akustika un ērģelnieka Aigara Reiņa meistarība šai programmai piešķirs pavisam jaunu noskaņu.”
Koncertu cikls "Vasaras klasika" ir viens no Orķestra "Rīga" kultūras vasaras galvenajiem notikumiem, ievadot jauno koncertsezonu un veidojot muzikālu sarunu starp ērģeļu monumentālo skanējumu un orķestra tembrālo daudzveidību. Biļetes uz koncertu “Bahs. Šūberts Šūmanis”, kas skanēs 2026. gada 25. augustā plkst. 19.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā, pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un tiešsaistē.