Baravika, Briedis, Apse un Osis - četri jauni vārdi "Vivi" elektrovilcieniem
Turpinot AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un pasažieru pārvadātāja Vivi sadarbību, augustā četri elektrovilcieni iegūst jaunus vārdus – Baravika, Briedis, Apse un Osis. Jaunie vilcienu vārdi atspoguļo Latvijas dabas košumu un aicina doties dabā, izvēloties ilgtspējīgu pārvietošanās veidu – vilcienu.
Turpinot baudīt vasaras krāsas, smaržas un garšas, iedzīvotāji tiek aicināti ar vilcienu doties uz kādu no LVM atpūtas vietām, kur ieturēt nesteidzīgu maltīti un baudīt apkārtējo meža ainavu. Atpūšoties dabā, var viegli ieraudzīt dažādas meža veltes. Baravikas, tāpat kā gailenes, visbiežāk sastopamas priežu, egļu un jauktos mežos, kur tās aug gaišās un sūnainās vietās. Labākās sēņu vietas tiek turētas noslēpumā, taču LVM meža eksperti, kuri ikdienā strādā mežā, ziņo par bagātīgu sēņu ražu mežos.
Savukārt cita veida sēnes – koka sēņu skulptūras – kā arī citas koka skulptūras atrodamas Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē. Lai tur nokļūtu, var izmantot Liepājas līnijas vilcienu, braucot līdz Dobeles pieturai, kas atrodas 18 kilometru attālumā no dabas parka. Mērojot ceļu pārgājienā vai velobraucienā pa Zemgales mežiem, kas bagāti ar ošu un apšu audzēm, spēkus var atgūt dabas parka piknika vietās. Pēc piedzīvojumiem bagātas dienas rakstnieces Annas Brigaderes iedvesmotajā pasaku pasaulē atpūtnieki var nakšņot kādā no LVM dabas parka Tērvetē glempinga namiņiem. Namiņi izvietoti gan kokos, gan pazemē, piedāvājot vēl nebijušu nakšņošanas pieredzi gan lieliem, gan maziem. Vairāk par atpūtas iespējām: atputa.lvm.lv.
Vārdus vilcieniem izvēlējās AS “Latvijas valsts meži” eksperti, atlasot Latvijai raksturīgu koku, putnu, dzīvnieku un dabas velšu nosaukumus, kas atspoguļo mūsu dabas daudzveidību un bagātību.
Baravika (Boletus edulis) ir viena no iecienītākajām un vērtīgākajām Latvijas meža sēnēm, kas īpaši bagātīgi sastopama vasaras nogalē un rudenī. Tā aug gan skujkoku, gan lapu koku mežos. Baravika ir augstu vērtēta Latvijas kulinārajās tradīcijās, un sēņošana daudziem kļuvusi par neatņemamu vasaras nogales un rudens ģimenes tradīciju.
Briedis (Cervus elaphus) ir viens no lielākajiem un majestātiskākajiem Latvijas savvaļas dzīvniekiem. Tas apdzīvo plašus mežu masīvus un purvainas teritorijas visā Latvijā. Vasaras nogalē un rudenī staltbriežu tēviņi pulcējas riestam un sākas laiks, kad mežos skan raksturīgā briežu balss.
Apse (Populus tremula) ir viens no visplašāk izplatītajiem un ātraudzīgākajiem lapu kokiem Latvijā, kas sastopams gan mežos, gan lauksaimniecības zemju malās un izcirtumos. Apsi viegli atpazīt pēc lapām, kas pat nelielā vējā raksturīgi trīc garo lapu kātu dēļ. Apses koksni izsenis izmantoja lubiņu jumtu un aku grodu izgatavošanai.
Osis (Fraxinus excelsior) ir viens no Latvijas dižākajiem lapu kokiem, kas labvēlīgos apstākļos var izaugt vairāk nekā 30 metru augsts un sasniegt vairāku simtu gadu vecumu. Tas ir olīvkoku radinieks un aug auglīgās mežaudzēs, upju un strautu krastos, kā arī parkos. Oša koksne ir izturīga un elastīga, tāpēc tā ir plaši izmantota darbarīku, mēbeļu un sporta inventāra izgatavošanā.
LVM un Vivi aprīlī aizsāktās sadarbības laikā pakāpeniski vārdus dos visiem 32 elektrovilcieniem. Līdz šim vārdus ieguvuši 20 vilcieni – Bite, Apodziņš, Priede, Egle, Zalktis, Mednis, Ērglis, Bērzs, Paparde, Ozols, Spāre, Stirna, Mellene, Gailene, Liepa, Kadiķis, Skudra, Lācis, Pupuķis un Cīrulis.