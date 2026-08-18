Trešdien gaidāms saulaināks laiks.
Sabiedrība
Šodien 14:56
Trešdien gaidāms saulaināks laiks
Trešdien Latvijā laiks kļūs saulaināks, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš.
Naktī dažviet veidosies migla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz +8..+13 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā būs +19..+22 grādi.
Rīgā 19. augustā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13 grādiem, piepilsētā - līdz aptuveni +10 grādiem. Dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +21 grādam.