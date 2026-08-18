Trešdien gaidāms saulaināks laiks
Foto: Ivars Soikāns/LETA
Trešdien gaidāms saulaināks laiks.
Sabiedrība

Trešdien gaidāms saulaināks laiks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Trešdien Latvijā laiks kļūs saulaināks, prognozē sinoptiķi.

Trešdien gaidāms saulaināks laiks...

Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš.

Naktī dažviet veidosies migla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz +8..+13 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā būs +19..+22 grādi.

Rīgā 19. augustā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +13 grādiem, piepilsētā - līdz aptuveni +10 grādiem. Dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +21 grādam.

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