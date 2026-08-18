LNSO un koris "Latvija" Francijā uzstāsies divos nozīmīgos klasiskās mūzikas festivālos
No 19. līdz 22. augustam Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) kopā ar Valsts Akadēmisko kori “Latvija” (VAK “Latvija”) dosies koncertturnejā uz Franciju, kur uzstāsies divos nozīmīgos klasiskās mūzikas festivālos – Berlioza festivālā un Šezdjē festivālā (Festival de la Chaise-Dieu).
Turnejas laikā mākslinieki sniegs trīs koncertus, kuru programmās līdzās romantisma meistardarbiem skanēs arī latviešu komponistu Pētera Vaska un Ērika Ešenvalda mūzika un franču komponista Ērika Montalbeti (Éric Montalbetti) jaundarba pasaules pirmatskaņojums.
Turneju trešdien, 19. augustā, ievadīs koncerts Berlioza festivālā Karmelītu klosterī Bovuāranruajānā. LNSO un VAK “Latvija” diriģenta Daniela Kavkas (Daniel Kawka) vadībā atskaņos Karla Orfa monumentālo kantāti Carmina Burana. Berlioza festivāls, kas norisinās kopš 1994. gada Hektora Berlioza dzimtajā pilsētā Lakotsantandrē, ir viens no lielākajiem klasiskās mūzikas festivāliem Francijā, ik gadu pulcējot desmitiem tūkstošu klausītāju.
Turpinājumā Latvijas mūziķi dosies uz vienu no senākajiem un prestižākajiem Francijas klasiskās mūzikas festivāliem – Šezdjē festivālu, kas šogad svin savu 60. jubileju. 20. augustā Senrobēra abatijas baznīcā LNSO un VAK “Latvija” diriģenta Andra Pogas vadībā piedalīsies festivāla jubilejai veltītajā koncertā “Veltījums Šezdjē – Mesa”. Līdzās diviem Johanesa Brāmsa opusiem – Rapsodijai altam un korim un “Likteņdziesmai” – īpašs notikums būs franču komponista Ērika Montalbeti (Éric Montalbetti) skaņdarba Fragments pour une messe pasaules pirmatskaņojums. Koncertā solistu lomās muzicēs tenors Macejs Kvasņikovskis (Maciej Kwasnikowski) un latviešu mecosoprāns Zanda Švēde.
Savukārt 21. augustā LNSO Šezdjē festivālā sniegs simfonisko koncertu, kurā diriģenta Andra Pogas vadībā skanēs Pētera Vaska “Pateicības dziedājums”, Ludviga van Bēthovena Ceturtais koncerts klavierēm un orķestrim un Antonīna Dvoržāka Devītā simfonija. Solista lomā uzstāsies Dienvidkorejas pianists Seihjans Kims (Sehun Kim).
Festivāls jau sešas desmitgades ik vasaru pārvērš gleznaino Overņas reģiona abatiju par starptautisku mūzikas centru, pulcējot pasaules līmeņa diriģentus, orķestrus, korus un solistus. Jubilejas programmā 13 dienu laikā izskanēs 35 koncerti, kuros līdzās Johana Sebastiana Baha, Klaudio Monteverdi un Gustava Mālera mūzikai skanēs arī mūsdienu komponistu darbi.