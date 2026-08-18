Valsts policijas foto
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Šodien 13:46
Kopš 12. augusta nav ziņu: Alūksnes novadā bez vēsts pazudis Renārs Putiķis
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1999. gadā dzimušo Renāru Putiķi.
Vīrietis pēdējo reizi redzēts 2026. gada 12. augustā Alūksnes novadā, Alsviķu pagastā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Var pārvietoties ar automašīnu "Volvo XC 60" ar valsts reģistrācijas numurzīmi NG 1286.
Pazīmes: aptuveni 180 garš, vidējas miesas būves, sportisks, mati vidēja garuma. Bija ģērbies rozā krāsas džemperī, smilšu krāsas biksēs, kājās baltas krāsas "Nike" sporta apavi.
Valsts policija aicina, aplūkot fotogrāfiju, un atsaukties ikvienu, kurš ziņa viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112 vai 28301606.