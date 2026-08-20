Kremļa rupori “aizliedz” krievu valodu Latvijas kapsētās
Šajā vasarā krievvalodīgajā informatīvajā telpā parādījās satraucoša ziņa: Latvija it kā gatavojoties aizliegt uzrakstus krievu valodā uz kapu pieminekļiem. Tika vēstīts pat par kādu jaunu likumdošanas iniciatīvu. Realitātē tas ir kārtējais mēģinājums sagrozīt informāciju tā, lai tā atbalstītu Krievijas propagandas naratīvus.
2026. gada aprīlī mūziķis, bijušais Rīgas domes deputāts Mārcis Kūlis (Nacionālā apvienība) sociālajos tīklos publicēja priekšlikumu par valodu, kādā būtu veidojami uzraksti uz kapu pieminekļiem.
“Vai nav laiks noteikt, ka jauniem kapu pieminekļiem ārpus pareizticīgo kapsētām jābūt valsts valodā, jo uzraksts atrodas publiskajā telpā?” rakstīja Kūlis.
Nekādu ažiotāžu šī ideja sociālajā tīklā “Facebook” neizraisīja un saņēma tikai dažas atzīmes “patīk”. Taču ļoti drīz Krievijas propagandas portāls “Sputnik Latvija” publicēja materiālu ar virsrakstu “Tagad latviešu nacionālisti ir neapmierināti ar krievu kapiem”.
Izdevums informēja par Kūļa priekšlikumu un citēja viņa teikto. Taču jau pats virsraksts paplašināja stāsta mērogu: viena cilvēka personisks izteikums pārvērtās par “latviešu nacionālistu” nostāju. Tekstā Kūlis tika dēvēts par Latvijas “derusifikācijas” atbalstītāju domubiedru un tika apgalvots, ka viņš esot “devies cīnīties ar krievu valodu kapsētās”.
Pēc trim mēnešiem stāsts mainījās
Jūlijā tas pats stāsts atgriezās informatīvajā telpā, taču jau būtiski pārveidotā veidā. Portāls “Krievu “pasaule publicēja materiālu ar daudz kategoriskāku virsrakstu: “Latvija vēlas aizliegt uzrakstus krievu valodā uz kapu pieminekļiem”.
Šoreiz runa vairs nebija tikai par privātpersonas priekšlikumu. “Nacionālās apvienības pārstāvji ir apņēmības pilni aizliegt uz kapu pieminekļiem uzrakstus krievu valodā,” apgalvoja portāls, atsaucoties uz vēl vienu Kremļa propagandas ruporu – “Baltnews”.
Tālāk parādījās vēl viena principiāli jauna detaļa: tika vēstīts par it kā pastāvošu “jaunu likumdošanas iniciatīvu”.
Kādam Krievijas vēsturniekam tika piedēvēts apgalvojums, ka iniciatīvas autori apzināti runājot nevis par krievu valodu, bet gan par “trešo valstu valodām”. Portāla izklāstītajā versijā tas it kā ļautu nomaskēt faktisku krievu valodas aizliegumu.
Kur ir likumprojekts?
Protams, likumprojekts ar šādu saturu neeksistē. Nacionālā apvienība neapstiprina, ka būtu oficiāli iesniegusi priekšlikumu aizliegt uzrakstus krievu valodā uz kapu pieminekļiem vai aizstāt šādu tiešu norādi ar formulējumu “par trešo valstu valodām”.
Turklāt 2026. gada vēlēšanām publicētajā Nacionālās apvienības programmā ir vesela sadaļa par kultūru un nacionālo identitāti, tostarp latviešu valodas stiprināšanu, taču Centrālās vēlēšanu komisijas publicētajā programmā šāda priekšlikuma par kapu pieminekļiem nav.
Vispār Latvijā neeksistē likumdošana, kas regulētu uzrakstus uz kapu pieminekļiem. Piemēram, spēkā esošajos Rīgas pašvaldības kapsētu noteikumos nav prasības uz kapu pieminekļiem veidot uzrakstus tikai latviešu valodā. Noteikumi detalizēti nosaka apbedīšanas kārtību, kapavietu izmantošanu, kapavietu aprīkojuma uzstādīšanu un uzturēšanu, kā arī citus jautājumus, taču aizlieguma veidot uzrakstus krievu valodā tajos nav. Valsts valodas prasība attiecas uz līgumu starp kapsētas administrāciju un kapavietas uzturētāju – līgums tiek sastādīts valsts valodā.
Turklāt praksē pieminekļu izgatavotāji Latvijā pilnīgi atklāti piedāvā gravējumus krievu valodā. Piemēram, Rīgas uzņēmumi tieši norāda, ka tekstus un attēlus uz pieminekļiem un kapu plāksnēm iespējams gravēt latviešu un krievu valodā. Uzņēmumu mājaslapās pieejami arī epitāfiju krājumi abās valodās.
Vēsturiskais aspekts
Pastāv arī vēsturiskais aspekts. Uzraksti krievu valodā ir daļa no Latvijas kapsētu kultūrainavas. Īpaši zīmīgs piemērs ir Pokrova kapi Rīgā – viena no vecākajām pilsētas pareizticīgo kapsētām. Tajos saglabājušies uzraksti faktiski ir vēsturiskas liecības par Rīgas krievvalodīgo iedzīvotāju dzīvi.
1773. gada 1. maijā Krievijas impērijas ķeizariene Katrīna II parakstījusi dekrētu, kas atļāvis veikt apbedījumus jaunajās Rīgas kapsētās: Lielajos kapos – protestantiem; Jēkaba kapos – katoļiem un Pokrova kapos – pareizticīgajiem.
1779. gadā pareizticīgo kapsētai atvēlētajā teritorijā tika iesvētīta neliela koka baznīca par godu Vissvētās Dievmātes Patvērumam. Teritorijā ap dievnamu sāka izplesties kapi, kas saņēmuši Pokrova (Patvēruma) vārdu. Šī ir senākā pareizticīgo kapsēta Rīgā, kas saglabājusies līdz mūsu dienām.
Latvijas Kultūras ministrijas dati liecina, ka līdz 21. gadsimta sākumam Pokrova kapos bija saglabājami 1126 pieminekļi. Kapsētā joprojām iespējams izsekot ievērojamai daļai tā dēvētās krievu Rīgas vēstures – par to liecina uz kapu pieminekļiem saglabājušies vārdi un uzraksti.
Pokrova kapos atdusas daudzas Rīgas un Latvijas vēsturē nozīmīgas personības. Viņu vidū ir Jevgrafs Češihins – pirmā krievu laikraksta Vidzemē “Rižskij vestņik” redaktors un vēsturiskā darba “Livonijas vēsture kopš seniem laikiem” autors.
Līdz 2003. gadam šeit atradās arī pirmā latviešu svētā – arhibīskapa Jāņa (Pommera) – atdusas vieta. Pokrova kapos apbedīts metropolīts Sergijs (Voskresenskis), mākslinieks Sergejs Vinogradovs un daudzas citas ievērojamas personības. Kapsēta ir ne tikai apbedījumu vieta, bet arī nozīmīga Rīgas vēsturiskās un kultūras atmiņas daļa. Starp citu, Pokrova kapos dus arī viena no spilgtākajām Latvijas skatuves un kino mākslas zvaigznēm – Vija Artmane.
Padomju karavīru kapi
Šajā kontekstā obligāti jāpiemin arī tas, ka Pokrova kapos Rīgā atdusas 218 Padomju armijas karavīri. Memoriāla centrā bronzas karavīrs ar automātu vienā un karogu otrā rokā. Memoriālu rotā uzraksts krievu valodā: “Mūžīga slava varoņiem, kritušiem cīņā par mūsu dzimtenes neatkarību un brīvību.”
Apbedījumi šeit tika veikti, sākot ar 1944. gadu. Kapavietu teritorija aizņem aptuveni 1250 kvadrātmetru, un tajā izvietotas vairāk nekā 200 piemiņas zīmes ar kritušo vārdiem, protams, krievu valodā.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Kremļa rupori “aizliedz” krievu valodu Latvijas kapsētās" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.