Muzikālā apvienība “Raxtu Raxti” aicina uz koncertprogrammu “Viena saule, viena zeme”
Sākot ar 1.novembri, muzikālā apvienība “Raxtu Raxti” dosies koncerttūrē ar jaunu programmu “Viena saule, viena zeme”, kura izskanēs Liepājā, Rēzeknē, Siguldā, Ogrē un citviet Latvijā.
Koncertprogrammā līdzās jaunām dziesmām, kuras tapušas grupas jaunākajam albumam, skanēs arī klausītāju iemīļoti skaņdarbi no “Raxtu Raxtu” repertuāra, piedāvājot daudzslāņainu un emocionāli bagātu muzikālo pieredzi.
Programmas pirmajā daļā izskanēs jaunākais muzikālais materiāls, kurā savijas latviešu tautas mūzikas iedvesma un mūsdienīgs skanējums, savukārt koncerta otrajā daļā klausītājiem tiks piedāvātas dziesmas, kuras grupas koncertos skanējušas jau kopš tās pirmsākumiem.
Kā uzsver mūziķi, “Raxtu Raxtu” skanējumu raksturo daudzbalsīgs dziedājums un bagātīgs instrumentu klāsts, kas ļauj radīt gan intīmas un niansētas, gan enerģiskas muzikālas noskaņas un uzrunāt dažādu paaudžu klausītājus: “Koncertprogramma “Viena saule, viena zeme” iecerēts kā muzikāls ceļojums starp tradīciju un mūsdienām, vienojot latviešu tautas mūzikas saknes ar mūsdienīgu muzikālo izteiksmi.”
Muzikālajā apvienībā “Raxtu Raxti” muzicē: Kristīne Kārkle-Kalniņa (balss, vijole); Marts Kristiāns Kalniņš (balss, piano, harmonium, oboja); Edgars Kārklis (balss, akordeons, dūdas, stabules); Ilze Grunte (12 stīgu ģitāra); Jānis Bērziņš (ģitāra, mandolīna); Armands Treilihs (bass); Artis Orubs (bungas, perkusijas).
Koncerti “Viena saule, viena zeme” notiks:
1.novembrī plkst.16 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
8.novembrī plkst16 Slampes Kultūras pilī
12.novembrī plkst.19 Kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
13.novembrī plkst.19 Kultūras centrā “Siguldas devons”
14.novembrī plkst.19 Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS
21.novembrī plkst.19 Ogres Kultūras centrā
22.novembrī plkst.16 Jelgavas Kultūras namā
27.novembrī plkst.19 Rīgā, VEF Kultūras pilī
28.novembrī plkst.19 Valmieras Kultūras centrā
29.novembrī plkst.16 Koncertzālē “Cēsis”
11.decembrī plkst.19 Ventspils teātra namā “Jūras vārti”
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.