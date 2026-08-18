Pēc debijas Francijā beidzot arī Latvijā: pirmizrādi piedzīvos animācijas filma “Laimīgie”
Jau šonedēļ, 20. augustā, kinoteātrī “Splendid Palace” pirmizrādi piedzīvos režisora Edmunda Jansona jaunā pilnmetrāžas animācijas filma “Laimīgie”. Latvijas, Polijas un Čehijas kopražojuma filma skatītājus aizvedīs krāšņā Venecuēlas lietusmežu pasaulē, kur deviņgadīgajai Elizabetei nāksies ne tikai sastapties ar džungļu noslēpumiem, bet arī pārvarēt bailes, uzņemties atbildību un saprast, cik ģimene ir svarīga.
Animācijas filma “Laimīgie” pēc starptautiskās debijas beidzot nonāk pie skatītājiem Latvijā. Filmas pasaules pirmizrāde notika vienā no nozīmīgākajiem animācijas festivāliem pasaulē - Ansī Starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā, kur filma tika iekļauta programmā “Annecy Presents”.
Tagad ir pienācis laiks filmai “Laimīgie” satikties ar skatītājiem Latvijā. Latvijas pirmizrāde notiks 20. augustā pl. 19.00 kinoteātrī “Splendid Palace” Straumes un Lielajā zālē. Pirms seansa skatītājus gaidīs tikšanās ar filmas radošo komandu un filmas talismanu Pūkainīti, būs saldējums, atspirdzinājumi un citi pārsteigumi. Pēdējās biļetes uz pirmizrādi vēl ir pieejamas Splendid Palace mājaslapā, savukārt no 21. augusta filma būs skatāma kinoteātros visā Latvijā. Informācija par seasniem pieejama šeit:
Režisors Edmunds Jansons un māksliniece Elīna Brasliņa, kuri kopā veidoja skatītāju iemīļoto animācijas filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”, arī šoreiz radījuši spilgtu un asprātīgu stāstu un vizuālo pasauli. Filma “Laimīgie” apvieno piedzīvojumu, humoru un mīlestību pret ģimeni un dabu.
Plašāk stāsta Edmunds Jansons: ”Tas varētu būt stāsts par pavisam parastu ģimeni - tēti, mammu un diviem bērniem, tikai “Laimīgo" vecāki ir izvēlējušies dzīvošanai pavisam neparastu vidi - Venecuēlas džungļus. Kopā ar filmas mākslinieci Elīnu Brasliņu mēs centāmies radīt drošu un vizuāli pārstedzošu pasauli - tādu, kurā arī mēs paši ar prieku gribētu kaut uz brīdi uzkavēties. Šajā krāšņajā vidē tad arī norisinās mūsu filmas piedzīvojums. Elizabetei ir jāatrod pazudušais brālis un laikus jāatved viņš mājās, pirms vecāki ir atgriezušies no pilsētas. Šajā ceļojumā viņus gaida neparastas satikšanās ar džungļu iemītniekiem, un tā laikā bērni uzzina daudz jauna gan par apkārtējo pasauli, gan paši par sevi. Tas ir atraktīvs un jautrs piedzīvojums filmas varoņiem, un es ceru, ka tāds tas būs arī filmas skatītājiem.“
Animācijas filma “Laimīgie” ir vizuāli krāšņs ģimenes piedzīvojums par drosmi, draudzību, ģimeni un spēju pieņemt nepazīstamo. Filmas stāsts sākas vasaras brīvlaikā, kad deviņgadīgā Elizabete dodas pie ģimenes uz Venecuēlas lietusmežiem. Pilsētā viņai tikko izveidojušās jaunas draudzības, tāpēc dzīve džungļos nemaz nešķiet vilinoša. Vēl jo mazāk viņa vēlas pieskatīt savu mazo brāli Leo. Taču pavisam drīz Elizabetei nākas doties tādā piedzīvojumā, kādu viņa nebija gaidījusi. Džungļos bērni nonāk aizraujošā pasaulē, kur, līdzās īstiem dabas brīnumiem, sastopami arī neparasti tēli un noslēpumi. Lai atrastu brāli un tiktu galā ar negaidītiem pārbaudījumiem, Elizabetei jābūt drosmīgai, jāiemācās uzticēties citiem un jāatklāj, ka dažkārt tieši negaidītais piedzīvojums var kļūt par vērtīgāko vasaras pieredzi.
Gaidot pirmizrādi, filmas talismans Pūkainītis visas vasaras garumā jau devies ceļā pie Latvijas ģimenēm iniciatīvas “Vienā vilcienā ar Laimīgajiem” ietvaros. Filmas autori - animācijas studija “Atom Art” sadarbībā ar “Vivi” un septiņām Latvijas pašvaldībām ir izveidojusi īpašus ģimenēm paredzētus maršrutus Ogrē, Siguldā, Cēsīs, Valmierā, Jūrmalā, Jelgavā un Carnikavā. Maršruti veidoti kā gatavas idejas vienas dienas piedzīvojumam, kurā ģimenes var doties ar vilcienu un kādā no šīm Latvijas pilsētām izstaigāt Pūkainīša maršrutu, apskatīt pilsētas interesantākās vietas, doties dabā, atrast rotaļu laukumus, kafejnīcas un citas ģimenei piemērotas aktivitātes.
22. augustā Pūkainītis viesosies Ogrē un Jelgavā. Dienas pirmajā pusē ģimenes būs aicinātas satikt Pūkainīti Ogres pilsētas svētkos, kur viņš piedalīties svētku programmā, un doties īpaši izveidotā maršrutā, iepazīstot pilsētu un tās apkārtni. Savukārt 22. augusta vakarā Pūkainītis dosies uz Jelgavu, kur Nakts pusmaratona laikā ģimenes varēs izbaudīt īpaši veidotu pastaigu un izklaides maršrutu, iepazīstot pilsētu sportiskā un dinamiskā gaisotnē.
5. septembrī Pūkainīti varēs satikt Carnikavā, kur Piestātnes svētku laikā ģimenes aicinātas iepazīt piejūras vidi, piedalīties svētku aktivitātēs un doties īpaši ģimenēm veidotā maršrutā.
Informācija par “Vienā vilcienā ar Vivi” maršrutiem pieejama katras pilsētas, kas piedalās kampaņā, tūrisma informācijas centros, mājas lapā www.vivi.lv un www.laimīgie.lv.
Filmas veidotāji aicina gaidīt filmas pirmizrādi 20.augustā un dungot līdzi dziesmai “Nekad nav garlaicīgi kam?”. Noskaties dziesmas videoklipu šeit:
Filmas “Laimīgie” veidotāji: režisors - Edmunds Jansons, scenārija autores - Lote Eglīte un Līga Gaisa, māksliniece - Elīna Brasliņa, vadošais animators - Mārtiņš Dūmiņš, režisora asistente - Linda Stūre, kompozīcijas vadītājs - Tomasz Siwiński, montāžas režisori - Michał Poddębniak un Edmunds Jansons, komponists - Krzysztof Aleksandr Janczak, skaņas dizains un režija - Viera Marinová un Jan Čeněk, izpildproducentes - Agne Skane un Ieva Zeldere, producente - Sabīne Andersone-Jansone, kopproducenti - Piotr Szczepanowicz un Vladimír Lhoták.
Galvenās lomas ierunājuši: Matīss Budovskis, Madara Botmane-Vāgentroca, Jānis Kronis, Toms Liepājnieks, Elizabetes lomu ierunājusi vienpadsmitgadīgā Anabella Jasmīna Gerinoviča.
Filmu producē studija “Atom Art”, sadarbībā ar “Letko” (Polija) un “Hausboot” (Čehija). Starptautisko izplatīšanu nodrošina “Dandelooo” (Francija).
Filmas tapšanu finansiāli atbalstījis Latvijas Nacionālais kino centrs, “Eurimages” fonds, programma “Radošā Eiropa - MEDIA”, Polijas Filmu institūts, Čehijas Audiovizuālais fonds un Zlīnas reģions, “Dandelooo”, Latvijas Televīzija, “Latvijas Mobilais Telefons” un “Kouzelna Animace”.
“Atom Art” ir neatkarīga animācijas studija, kas darbojas jau 25 gadus. Gadu gaitā tā kļuvusi par vienu no radoši aktīvākajām animācijas studijām Latvijā, radot tādus skatītāju iemīļotus darbus kā “Lupatiņi”, “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” un “Bize un Neguļa”.