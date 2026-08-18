Policija lūdz apsūdzēt zvērinātu advokāti par liecinieka iebiedēšanu mafijas lietā
Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu un prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodevusi krimināllietu, kurā kāda zvērināta advokāte kopā ar līdzdalībnieku tiek turēta aizdomās par sava klienta iebiedēšanu un uzpirkšanu. Advokāte mēģinājusi panākt, lai aizdomās turētais neliecinātu pret organizētu noziedzīgu grupējumu, lai gan pats klients vēlējies sadarboties ar izmeklētājiem.
Valsts policijas (VP) Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas ir noslēgušas izmeklēšanu un nodevušas lietu Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai.
2025. gada 9. septembrī, kad VP amatpersonas veica kratīšanu un aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja zvērinātu advokāti.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka persona, kurai atbilstoši savam amatam būtu jāīsteno aizdomās turētā aizstāvība, ar uzpirkšanu un iespaidošanu (tostarp ar vardarbības draudiem) mēģināja panākt, lai klients neliecinātu par organizētas noziedzīgas grupas nelikumīgajām darbībām.
Kratīšana tika veikta atbilstoši Kriminālprocesa likuma normām, klātesot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvim. Turpinot izmeklēšanu, policija drīz vien aizturēja vēl vienu personu, kura nav saistīta ar advokatūru.
Šobrīd abām personām ir piemērots aizdomās turētā statuss un noteikti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Advokātu padomes pārmetumi neapstiprinās
Pēc advokātes aizturēšanas, 2025. gada 18. septembrī, Zvērinātu advokātu padome sarīkoja preses konferenci, veltot pārmetumus tiesībsargājošajām iestādēm un publiski izplatot paziņojumus par policijas it kā veikto patvaļu.
Kā norāda policijā, šie pārmetumi nav apstiprinājušies. Reaģējot uz tiem, VP Iekšējais kontroles birojs veica dienesta pārbaudi, kurā likumsargu rīcībā pārkāpumi netika konstatēti. Atsevišķu pārbaudi veica arī Iekšējās drošības birojs (IDB), arī nekonstatējot policijas amatpersonu pārkāpumus.
Pagājušajā nedēļā, 14. augustā, kriminālprocess pret advokāti un otru personu nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Abām personām tiek inkriminēts Krimināllikuma 301. panta otrajā daļā paredzētais noziegums – aizdomās turētā uzpirkšana vai citāda nelikumīga iespaidošana nolūkā panākt atteikšanos no liecības došanas, ja tā saistīta ar vardarbības piedraudējumu.
Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.