"IKEA" Latvijā atsauc no tirdzniecības vairākas preces drošības apsvērumu dēļ
IKEA aicina pircējus pārtraukt lietot atsevišķas preces un nogādāt tās jebkurā IKEA klientu apkalpošanas vietā. Pircēji var saņemt pilnu naudas atmaksu vai apmainīt preci pret citu, un pirkuma čeks nav nepieciešams.
Atsaukta IKEA 365+ VÄRDEFULL ķiploku spiede melnā krāsā. Atsaukums attiecas uz precēm ar numuriem 201.521.58, 305.781.89 un 601.636.02, ja uz tām norādītais datuma kods ir no 2411 līdz 2522 (gads un nedēļa). Lietošanas laikā no spiedes var atdalīties nelieli metāla fragmenti.
Tāpat IKEA atsauc atsevišķas āra LED virtenes no LEDLJUS, STRÅLA, SVARTTRÅ un UTSUND kolekcijām. Atsaukums attiecas uz šādiem izstrādājumiem:
- LEDLJUS LED virtene ar 24 lampiņām, melnā krāsā;
- STRÅLA LED virtene ar 48 lampiņām, zvaigznes formā;
- SVARTTRÅ LED virtene ar 12 lampiņām, melnā krāsā;
- UTSUND LED virtene ar 24 lampiņām, melnā krāsā.
Šīm virtenēm izmantotais LED draiveris var neatbilst prasībām par aizsardzību pret ūdens iekļūšanu, tādēļ pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Atsaukto draiveru modelis ir ICPSH24-2-IL-1, bet kontaktdakšas modelis — SYK-02F. Paziņojumā norādīti arī konkrēti draiveru datuma kodi: 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434 un 2437.
IKEA norāda, ka atsauktās preces var nodot atpakaļ jebkurā IKEA veikalā un saņemt atmaksu vai apmainīt tās pret citu preci. Plašāka informācija pieejama IKEA Latvija mājaslapā.