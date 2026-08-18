Valsts policijas foto
Rīgā bezvēsts pazudis Matejs Karnišauskis; policija pieļauj, ka jaunietis varētu atrasties Polijā
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2005. gadā dzimušo Mateju Karnišauski.
Jaunietis šā gada 12. augustā izgāja no adreses Rīgā, Meteora ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Iespējams, atrodas Polijā.
Pazīmes: augums 167 cm, īsi melni mati.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 67085984 vai 112.