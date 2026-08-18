Trieciens iemet pretējā joslā: Bauskas pusē fūre taranē auto ar grūtnieci pie stūres
Pirmdienas vakarā Bauskas novada Codes pagastā uz šosejas notikusi trīs automašīnu sadursme.
Kravas transportlīdzeklim ietriecoties vieglajā automašīnā, spēkrats iemests pretējā braukšanas joslā, kur tas sadūries ar vēl vienu auto.
Smagajā negadījumā cietusi 24 gadus veca, gaidībās esoša sieviete, kura nogādāta slimnīcā, vēsta raidījums "Degpunktā".
Negadījums izcēlies brīdī, kad sudrabotas krāsas "Ford" markas automašīna bija apstājusies uz šosejas, lai veiktu kreiso pagriezienu. Kravas automašīnas vadītājs, iespējams, nepamanīja priekšā notiekošo, kā rezultātā sekoja spēcīgs trieciens vieglā auto aizmugurē.
Spēcīgās inerces dēļ "Ford" tika iestumts pretējā braukšanas joslā, aizķerot "CityBee" nomas apvidus automašīnu "Toyota".
Valsts policija turpina izmeklēt avārijas apstākļus, lai skaidrotu precīzus negadījuma cēloņus. Medicīnas personāls personas datu aizsardzības dēļ plašākus komentārus par cietušās sievietes stāvokli nesniedz.