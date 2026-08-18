Iedzīvotāju skaits turpina sarukt - jaunākie dati atklāj skarbu ainu par demogrāfiju Latvijā
Latvijā šogad pirmajos sešos mēnešos reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.
Tostarp 2026. gada pirmajā pusgadā starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 2827 bija zēni, kas ir par 6,8% jeb 206 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet 2720 bija meitenes, kas ir samazinājums par 2% jeb 56.
Jūnijā Latvijā reģistrēti 958 jaundzimušie, kas ir par 4,6% jeb 46 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 504 zēni un 454 meitenes.
Šogad pirmajos sešos mēnešos Latvijā reģistrēti 13 384 mirušie, kas ir par 1,1% jeb 142 vairāk nekā 2025. gada pirmajos sešos mēnešos, kad tika reģistrēti 13 242 mirušie.
Tādējādi šogad pirmajā pusgadā reģistrēto mirušo skaits par 7837 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 7433 pārsniedza dzimušo skaitu.
2026. gada pirmajos sešos mēnešos Latvijā reģistrētas 3733 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 8,9% jeb 364 laulībām mazāk.
Šogad 1. jūlijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,832 miljoni.