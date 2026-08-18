Daļā Latvijas gaidāms ilgstošs lietus: sinoptiķi atklāj, kurā reģionā līs visvairāk
Foto: LETA
Dažviet Latvijā gaidāms stiprs lietus.
Sabiedrība

Daļā Latvijas gaidāms ilgstošs lietus: sinoptiķi atklāj, kurā reģionā līs visvairāk

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Otrdien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 milimetru, prognozē sinoptiķi.

Daļā Latvijas gaidāms ilgstošs lietus: sinoptiķi a...

Atsevišķi lietus mākoņi gaidāmi arī vietām citviet Latvijā. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka Kurzemē. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļu puses.

Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +14 grādiem Latgalē līdz +21 grādam vietām Kurzemē.

Rīgā otrdiena varētu paiet bez lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam ziemeļu vējam, gaiss iesils līdz +18, +19 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1004-1005 hektopaskāli jūras līmenī.

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