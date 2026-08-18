Dažviet Latvijā gaidāms stiprs lietus.
Sabiedrība
Šodien 06:57
Daļā Latvijas gaidāms ilgstošs lietus: sinoptiķi atklāj, kurā reģionā līs visvairāk
Otrdien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 milimetru, prognozē sinoptiķi.
Atsevišķi lietus mākoņi gaidāmi arī vietām citviet Latvijā. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka Kurzemē. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļu puses.
Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +14 grādiem Latgalē līdz +21 grādam vietām Kurzemē.
Rīgā otrdiena varētu paiet bez lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam ziemeļu vējam, gaiss iesils līdz +18, +19 grādiem.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1004-1005 hektopaskāli jūras līmenī.