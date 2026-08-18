Kur palikuši vīrieši? Latvijā ir lielākā dzimumu atšķirība visā Eiropas Savienībā
Latvija izceļas ar kādu neparastu demogrāfijas rekordu — mūsu valstī sieviešu ir ievērojami vairāk nekā vīriešu. Atšķirība ir lielākā Eiropas Savienībā.
Latvijā sieviešu ir ievērojami vairāk nekā vīriešu — un šī atšķirība ir lielākā starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Jaunākie “Eurostat” dati liecina, ka 2025. gada 1. janvārī ES kopumā dzīvoja aptuveni 230 miljoni sieviešu un 221 miljons vīriešu. Tas nozīmē, ka uz 100 vīriešiem bija 104,2 sievietes.
Taču Latvijā atšķirība ir daudz izteiktāka — sieviešu ir par 15,6% vairāk nekā vīriešu.
Latvija ir Eiropas līdere
Sieviešu skaits pārsniedz vīriešu skaitu gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs. Izņēmumi ir Malta, Slovēnija, Zviedrija un Luksemburga.
Tomēr nevienā citā ES valstī atšķirība nav tik liela kā Latvijā.
Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāju struktūra būtiski atšķiras no Eiropas vidējās ainas.
Viens no galvenajiem iemesliem – vīrieši Latvijā dzīvo daudz īsāku mūžu
Šo statistiku palīdz izskaidrot vēl kāds ļoti spilgts rādītājs.
2024. gadā paredzamais dzīves ilgums Latvijā bija 76,4 gadi — viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Taču starp Latvijas sievietēm un vīriešiem pastāv milzīga atšķirība.
Latvijas sieviešu paredzamais mūža ilgums bija 81,2 gadi, bet vīriešiem — tikai 71,4 gadi.
Tātad sievietes Latvijā vidēji dzīvo par 9,8 gadiem ilgāk nekā vīrieši. Tā ir lielākā atšķirība starp dzimumiem visā Eiropas Savienībā.
Salīdzinājumam — Eiropas Savienībā kopumā sieviešu paredzamais mūža ilgums 2024. gadā bija 84,1 gads, bet vīriešu — 78,9 gadi. Vidējā atšķirība bija 5,2 gadi.
Eiropā sieviešu pārsvars ir daudz mazāks
ES vidēji sieviešu ir tikai par 4,2% vairāk nekā vīriešu.
Latvijas rādītājs — 15,6% — ir gandrīz četras reizes lielāks.
“Eurostat” dati liecina, ka laika posmā no 2005. līdz 2025. gadam sieviešu skaita attiecība pret vīriešu skaitu palielinājās tikai sešās ES valstīs, bet 21 valstī tā samazinājās.
Latvija ir arī viena no visstraujāk sarūkošajām valstīm
Dzimumu disproporcija nav vienīgais Latvijas demogrāfijas izaicinājums.
Laikā no 2005. līdz 2025. gadam Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājies par 17%, kamēr Eiropas Savienībā kopumā tas palielinājies par 4%.
2024. gadā Latvijā bija arī augstākais negatīvā dabiskā pieauguma rādītājs visā ES — uz 1000 iedzīvotājiem bija par 7,4 nāves gadījumiem vairāk nekā dzimušo.
Tādējādi Latvijas demogrāfijas aina veidojas no vairākiem savstarpēji saistītiem procesiem — iedzīvotāju skaita samazināšanās, sabiedrības novecošanās, zemas dzimstības un ļoti lielas dzīves ilguma atšķirības starp sievietēm un vīriešiem.
Un viens no šīs situācijas redzamākajiem rezultātiem ir vienkāršs, bet pārsteidzošs skaitlis: Latvijā sieviešu ir par 15,6% vairāk nekā vīriešu.