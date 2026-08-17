Mamma jau gandrīz gadu nespēj sazināties ar dēlu: lūdz palīdzību viņa atrašanā
Latviete Ilze Rudzīte sociālajos tīklos vērsusies pie līdzcilvēkiem ar lūgumu palīdzēt atrast viņas dēlu Tomu Jansonu, ar kuru ģimenei jau gandrīz gadu nav izdevies sazināties.
Sieviete savu lūgumu publicējusi Facebook grupā “Latvieši UK”, norādot, ka sākotnēji respektējusi dēla vēlmi pēc laika un telpas, taču vēlāk mēģinājusi ar viņu sazināties pati.
Tomēr tas nav izdevies. Toms esot pazudis no sociālajiem tīkliem, viņa “WhatsApp” un “Messenger” konti vairs neesot pieejami, bet arī iepriekš izmantotais e-pasts vairs neesot aktīvs.
Pēc ģimenei pieejamās pēdējās informācijas Toms varētu atrasties Anglijā.
Viņa aicina ikvienu, kurš Toma Jansona atrašanās vietu zina vai pēdējā laikā viņu redzējis, sazināties ar viņu privāti.
Īpašu vēstījumu mamma veltījusi arī pašam dēlam:
“Tom, ja lasi šo ziņu pats, būšu bezgala pateicīga kaut par trim sen gaidītiem vārdiem – ‘man viss labi’! Tas man nozīmētu ļoti daudz.”
Ilze aicina līdzcilvēkus ar ierakstu dalīties, cerot, ka tas sasniegs cilvēkus, kuri varētu sniegt kādu informāciju par Toma atrašanās vietu vai palīdzēt ar viņu sazināties.